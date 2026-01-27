KATEの「リップモンスター」に甘い果実のようなニュアンスピンク系カラー3色が新登場

カネボウ化粧品が展開するKATE（ケイト）は1月24日より、「リップモンスター」から甘い果実のようなニュアンスピンク系カラーの新色3色を発売中です。

■色化けモンスターの限定色も同時発売

同商品は、つけたての色が持続する落ちにくい口紅シリーズ。唇から蒸発する水分を活用して密着ジェル膜に変化する独自技術で、つけたての色を長時間保つことができるようになっています。

今回登場するのは、ネクタリンのような桃をイメージしたピンク系の「18 とろけ落ちる蜜桃」のほか、ロゼピンク系の「19 口染めライチの甘い罠」、ベリーピンク系の「20 いたずらベリーの道標」の3色です。

新色の追加により、同シリーズは全20色の展開になります。

また、口紅の上から重ねるだけで色・質感変化する「色化けモンスター」による「リップモンスターカラートナー」の限定色（EX-4 ミルクラテモンスター、EX-5 ブルーパールモンスター）も同日より登場しました。





■商品概要

商品名：ケイト リップモンスター 新色3色

商品名：ケイト リップモンスターカラートナー 新色2色（数量限定）

（フォルサ）