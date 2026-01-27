3CEの「アイスイッチ」シリーズからスティックタイプのアイシャドウ・ハイライトが登場

3CEは2月14日、目元をキラキラ輝かせるシリーズ「アイスイッチ」から「アイスイッチ スティック」（2,189円）を発売します。

■頬や鼻先のハイライターなどにもマルチに使える

同商品は、スティックタイプのアイシャドウ・ハイライトです。クリーミー質感となめらかな描き心地で、頬や鼻先のハイライターとしてマルチに使えます。

カラーは、ベースカラーからアクセントカラーまで全6色を展開。

ブルーの偏光ラメによる「ブルーキャプチャ」、シャンパンベージュの「アイボリーブリーズ」、柔らかいシマーピンクの「ピンクシーン」の他、大小異なるサイズのラメを取り入れた「ダブルノート」や「ラベンダーデイズ」、「オレンジベイク」を用意しました。

■商品概要

商品名：アイスイッチ スティック

価格：2,189円

カラー：ブルーキャプチャ、アイボリーブリーズ、ピンクシーン、ダブルノート、ラベンダーデイズ、オレンジベイク

販売店舗：ロフト、PLAZA、アットコスメ、アインズ＆トルペ、マツモトキヨシ、ココカラファイン、ショップイン、イオンスタイル、ハンズ、Qoo10、Amazon、楽天、アットコスメショッピング、ZOZOTOWN

（フォルサ）