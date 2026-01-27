1月27日に公示、2月8日投開票の衆議院選挙。日本テレビは主要各党の公約・政策を、おもな政策ジャンル別にまとめました。この記事では、各党の消費税に関するスタンスと、財源確保策も含めた財政政策を紹介します。

※政党要件のいずれかを満たしている、以下の11党の政策を記載しています。

自民党、日本維新の会、中道改革連合、国民民主党、参政党、日本共産党、れいわ新選組、減税日本・ゆうこく連合、日本保守党、社民党、チームみらい

（消費税）

・飲食料品は、2年間に限り消費税の対象としないことについて、今後「国民会議」において、財源やスケジュールの在り方など、実現に向けた検討を加速

＊高市総裁は、2026年度中の実現を目指す考えを示す。また財源について、「特例公債に頼らない。補助金や租税特別措置の見直し、税外収入などといった歳出・歳入全般の見直しが考えられる」

（財政政策・財源確保策）

・責任ある積極財政:財政の持続可能性を確保しながら、大胆な投資により、力強い経済成長につなげ、税収増を通じてさらなる投資を可能とする

・政府債務残高の対GDP（国内総生産）比を着実に低下させ、市場の信認を確保

・必要な予算は当初予算で措置。投資のための「新たな予算枠」を設定し、複数年での機動的な財政出動を可能に

（消費税）

・新聞については軽減税率の対象から除外し、標準税率を適用

＊藤田共同代表は、2026年度中の実現を目指す考えを示す。

（財政政策・財源確保策）

・租税特別措置・補助金見直し担当室（日本版DOGE）を活用し、租税特別措置、高額補助金、基金について総点検。政策効果の低いものは廃止し、積極財政のための財源を改革で生み出す

・基礎的財政収支（プライマリーバランス）の黒字化目標の下、増税に頼らない成長重視の財政運営を行う

・国の財政制度における発生主義会計と複式簿記を導入し、公会計制度改革を実行

（消費税）

・今年の秋から恒久的な「食料品消費税ゼロ」を実現

・インボイス廃止で中小企業やフリーランスの方を応援

・国の資産を一体的に運用し、新たな財源を作り出す政府系ファンド「ジャパン・ファンド」の創設や、無駄の多い政府基金・剰余金の活用で新しい財源をつくる

（財政政策・財源確保策）

・国の基金のルールの見直しや、適正化による「賢い財政」で「円安インフレ」から家計と中小企業を守る。

・税金の使い方を徹底的に透明化。租税特別措置による高額減税企業の実名を公表し、租特を延長・拡充する際のルールを法定化

（消費税）

・賃金上昇率が物価＋2％に安定するまで、消費税を一律5％に減税

＊玉木代表「消費税減税は『景気対策』として提案しており、『物価高騰対策』としてではない。物価高騰対策で消費税をいじるのは、時間がかかりすぎて間に合わない」

・インボイス制度は廃止

（財政政策・財源確保策）

・消費や投資を拡大させ、持続的に物価を上回る賃金アップを実現するため、「未来志向の積極財政」に転換。

・(1)外国為替特別会計の資産、(2)年金積立金の資産、(3)日銀保有ETF等、の合計約550兆円の資産運用益及び売却を活用し、約1％にあたる年間約5兆円程度を財源として活用

・日銀保有国債の一部永久国債化、インフレに伴って生じる「インフレ増税」による増収分、積極財政に伴う増収分、「教育国債」の発行等、財源を多様化し確保

・所得再分配機能回復の観点から、金融所得課税を強化

（消費税）

・消費税を段階的に廃止・インボイス制度廃止

＊神谷代表「国債や法人税を上げる、税収が上振れしているので、そういったものである程度まかなっていくことが可能」

（財政政策・財源確保策）

・積極財政による経済成長で国民の豊かさが持続的に高まる経済構造を実現

（消費税）

・消費税の廃止をめざし、緊急に5％に減税

・インボイス制度を廃止

・消費税減税や社会保障・教育予算拡充などの恒常的な施策のために必要な財源（年間30兆円規模）は、大企業や富裕層に応分の負担を求めて格差と不公正を是正する税制改革や、軍事費や大企業補助金の削減などの歳出の改革によって、確保

＊確保する財源の手法と見積額を公約内に明示

（財政政策・財源確保策）

・大企業の内部留保に時限的に課税して、5年間で10兆円以上の財源をつくる

＊田村委員長★は、「最低賃金引上げのためのワンショットの財源として活用する」と説明

・安易な国債増発に頼るのでは、格差と不公平を是正できないうえに、いっそうの物価高騰などによって、暮らしの危機をますます深めてしまう

（消費税）

・消費税はさっさと廃止して、景気を上げる

・インボイスを廃止

（財政政策・財源確保策）

・税の再分配機能を強化し格差を是正し、景気を自動的に安定化させる税の仕組み（ビルトイン・スタビライザー）を導入

・法人税を引き上げ、累進課税を導入

・大企業優遇になっている、現行の複雑な税制や租税特別措置を整理

・超富裕層に課税するため、所得税の累進を強化

・金融所得が1億円を超えると負担率が下がっていく現行の金融所得課税を見直す

・金融緩和で国内企業への影響を緩和

（消費税）

・消費税は廃止一択

（財政政策・財源確保策）

＊公約が発表されましたら、更新します

（消費税）

・酒類を含む食料品の消費税率を恒久的にゼロ％にする

（財政政策・財源確保策）

・経済成長によって税収増を実現

・省庁、事業、海外拠出金などを大胆に整理し減税財源に

（消費税）

・消費税ゼロを即時実現

・インボイス廃止

（財政政策・財源確保策）

・大企業の内部留保への課税、防衛費の引き下げや、法人税・所得税の累進性強化

（消費税）

・消費税を下げることよりも、まずは社会保険料を下げることを優先する。消費税率は社会を支えるための土台として、今のままの税率を守る。

（財政政策・財源確保策）＊主要公約に記載なし