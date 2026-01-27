21ºÐ°Ê²¼¤ÇÆ²¡¹¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕÀ©ÇÆ¡£¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡È¥é¡¼¥¸100¡É¡£ºÇÂç¤Î¼ý³Ï¤ÏÂç³ØÀ¸ÁÈ¤ÎÌöÆ°¤À¡ÚÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥óÁí³ç¡Û
¡¡£±·î£¶Æü¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡££²Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢23ºÐ°Ê²¼¤Î¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï£²Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ¤¶¤¹21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÇÎ×¤ß¡¢Ï¢ÇÆ¡õºÇÂ¿£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´ä´ÆÆÄ¤¬Âç²ñÁ°¤«¤é¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍ¥¾¡¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï²Ì¤¿¤µ¤ì¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿¼¡²óÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥Ã¥É£±¤Î³ÍÆÀ¤â³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤«¤éÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤Î»²²Ã¹ñ¿ô¤Ï£´¥Á¡¼¥à¸º¤Ã¤Æ12¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î½Ð¾ìÏÈ¤â£³.£µ¤«¤é£²¤Ë¸º¾¯¡£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¹¤Ìç¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÍ¥¾¡°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤¬ÊÄËë¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«£±¤«·î¸å¤ÎÂç²ñ¤È¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ª¥Õ¤Ï£²½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ëºî¶È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¾õÂÖ¤ò¸«±Û¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹½ÃÛ¡£Áª¹Í¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿12·îËö¤ÎIBARAKI Next Generation Cup2025¤Ç¤Ï£²ÉôÎý½¬¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½³èÆ°¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿ËÜÂç²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï½øÈ×¤«¤é¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï£³ÀïÁ´¾¡¤Ç¡¢10ÆÀÅÀ¡¦£°¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÀïÀÓ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Î¥è¥ë¥À¥óÀï¡Ê£±¡Ý£±¡¿£´PK£²¡Ë¤³¤½¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç£±°Ì¡¢£²°Ì¤òÁè¤¦ÎÏ¤ò»ý¤ÄÆñÅ¨¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ä¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï½ÉÅ¨¤Î´Ú¹ñ¤Ë¤â£²ºÐÇ¯²¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎäÀÅ¤µ¤È¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¸«¤»¡¢£±¡Ý£°¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ï·ø¼é¤ò¸Ø¤ëÃæ¹ñ¤Ë£´¡Ý£°¤Ç´°¾¡¡£Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯¤µ¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¡¹¤ò¸«¤Æ¤â¡¢³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¼¨¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Âç²ñMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºÇÂ¿¤Î£´¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¡¢£³ÆÀÅÀ¤Ç¹¶·â¤ò»Ê¤Ã¤¿MFÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿AÂåÉ½ÁÈ¤Î³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºò½©¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÌÌ¡¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨GK¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿GK¹ÓÌÚÎ°°Î¡ÊGÂçºå¡Ë¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿FW²£»³Ì´¼ù¡ÊCÂçºå¡Ë¡¢´·¤ì¤Ê¤¤º¸SB¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¹¶·âÎÏ¤ÈÀï½ÑÍý²òÅÙ¤Ç¹¶¼é¤ò»Ù¤¨¤¿DFÇßÌÚÎç¡Êº£¼£¡Ë¤â¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£À¤³¦¤òÃÎ¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»Ø´ø´±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ï·×»»ÄÌ¤ê¡£½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤¤º¤ìJ¥ê¡¼¥°¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸ÞÎØ¤Ç¤Ï³¤³°ÁÈ¤Î¾·½¸¤ËÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡È¥é¡¼¥¸100¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢100¿Í°Ê¾å¤Î½¸ÃÄ¤òºî¤ë»Ø¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÇºÇÂç¤Î¼ý³Ï¤ÏÂç³ØÀ¸ÁÈ¤ÎÌöÆ°¤À¤í¤¦¡£
¡¡MF¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡À¯Âç¡Ë¤Ïºò½©¤ÎU-20WÇÕÁÈ¤Ç¡¢Â¾¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÈÆ±¤¸³ç¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢º£Âç²ñ¤ÏÉÔ´·¤ì¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¼êÃµ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤ÊÅ¬±þ¤ò¸«¤»¤ÆÂå¤¨¤Î¤¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤äÀµ³Î¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÈ×¤ÎÄì¤ÇÄÙ¤·²°¤Î¥¿¥¹¥¯¤âÁ´¤¦¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¥ß¥É¥ë¤Ç£²¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤Ç¼«¿È½é¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿FW¸ÅÃ«É¢²ð¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¡Ë¤Ï¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¶·â¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤ÆÊ³µ¯¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¸åÈ¾¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¤ÇÁê¼ê¤ò³ÉÍð¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂè£²Àï¡ÊUAEÀï¡¿£³¡Ý£°¡Ë¡¢Âè£³Àï¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡¿£²¡Ý£°¡Ë¤Ç¤ÏCK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤ÇÆÀÅÀ¤·¡¢¹â¤¤·èÄêÎÏ¤òÈ¯´ø¡£½à¡¹·è¾¡¤Î¥è¥ë¥À¥óÀï¤â¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢50Ê¬¤ËÎ¢È´¤±¤«¤éÁê¼ê¤ÎOG¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÇºÇÂç¤Î¼ý³Ï¤ÏÂç³ØÀ¸ÁÈ¤ÎÌöÆ°¤À¤í¤¦¡£
¡¡MF¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡À¯Âç¡Ë¤Ïºò½©¤ÎU-20WÇÕÁÈ¤Ç¡¢Â¾¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÈÆ±¤¸³ç¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢º£Âç²ñ¤ÏÉÔ´·¤ì¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¼êÃµ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤ÊÅ¬±þ¤ò¸«¤»¤ÆÂå¤¨¤Î¤¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤äÀµ³Î¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÈ×¤ÎÄì¤ÇÄÙ¤·²°¤Î¥¿¥¹¥¯¤âÁ´¤¦¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¥ß¥É¥ë¤Ç£²¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤Ç¼«¿È½é¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿FW¸ÅÃ«É¢²ð¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¡Ë¤Ï¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¶·â¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤ÆÊ³µ¯¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¸åÈ¾¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¤ÇÁê¼ê¤ò³ÉÍð¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂè£²Àï¡ÊUAEÀï¡¿£³¡Ý£°¡Ë¡¢Âè£³Àï¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡¿£²¡Ý£°¡Ë¤Ç¤ÏCK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤ÇÆÀÅÀ¤·¡¢¹â¤¤·èÄêÎÏ¤òÈ¯´ø¡£½à¡¹·è¾¡¤Î¥è¥ë¥À¥óÀï¤â¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢50Ê¬¤ËÎ¢È´¤±¤«¤éÁê¼ê¤ÎOG¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¡£