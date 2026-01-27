1月27日に公示、2月8日投開票の衆議院選挙。日本テレビは主要各党の公約・政策を、おもな政策ジャンル別にまとめました。この記事では、各党の教育、子育て関連の政策を紹介します。

★ほかの政策ジャンルはこちら★

（1）消費税と財政政策

（2）物価高対策・生活支援

（3）賃上げ・医療・介護

（4）年金・医療・介護

（6）外交・安全保障

（7）外国人政策・多様性社会

※政党要件のいずれかを満たしている、以下の11党の政策を記載しています。

自民党、日本維新の会、中道改革連合、国民民主党、参政党、日本共産党、れいわ新選組、減税日本・ゆうこく連合、日本保守党、社民党、チームみらい

・「こども誰でも通園制度」の本格実施などの取組みを推進。

・標準的な出産費用の自己負担の無償化など、妊娠・出産に伴う経済的負担を軽減するための法案を次期国会に提出。

・育児・こどもの不登校、介護が原因の離職を減らすため、ベビーシッターや家事支援サービスの利用促進に向けた負担軽減に取り組む。

・公教育の質向上改革を断行し、核となる高校について、「授業料無償化」を機に、新たな財政支援により高校教育改革を強力に進める。

・出産にかかる医療費は原則保険適用とし「出産育児バウチャー」を支給することで出産費用を無償化

・0-2歳の幼児教育・保育の家計支援を拡充し、未就学児についても所得制限のない完全無償化を目指す

・18歳までの子ども医療費の無償化に取り組む

・教育の全課程にかかる費用を所得制限なく無償化

・中学校給食を無償化

・18歳までの全ての子どもの児童手当を月1万50000円（年18万円）に増額することや、0〜18歳までの児童扶養控除を創設することなどを検討

・奨学金の減額返済や代理返還を拡充するとともに、奨学金返済減税と利子免除制度を創設することで、若者の生活を圧迫する奨学金返済の負担を軽減。

・妊婦健診や出産費用を無償化するとともに、産後ケアを充実させ、安心して産み育てられる支援を強化

・0〜2歳も含め就学前教育・保育の無償化を推進。

・「小1の壁」を打破するため、放課後児童クラブの受け皿拡大や開所時間の延長等で待機児童を解消

・16歳未満の子どもがいる親の年少扶養控除の復活、高校生の扶養控除維持

・年5兆円の「教育国債」発行で子育て・教育・科学技術予算を倍増

・3歳から義務教育化で待機児童ゼロ

・給食費・教材費・修学旅行費等を含む高校までの教育費完全無償化

・民間教育費控除制度の創設

・いじめ対策として、学校以外の第三者機関を設置

・学ぶ若者には奨学金債務減免（最大150万円、教員・自衛官等は全額免除）

・奨学金残高控除の創設

・0〜15歳の子ども1人につき、月10万円の教育給付金を支給

・継続的な経済支援と税等で多子世帯が優遇される制度導入

・偏差値重視の教育から脱却

・それぞれの子どもの得意分野を伸ばし、誇りを持って社会で評価される教育へ

・教員の加配や効率化で、業務削減と処遇改善を実現、教員が尊敬される社会へ

・不登校や発達障害などそれぞれの子どものニーズに合った豊かな選択肢としてのフリースクールの整備

・日本が好きになる歴史教育等を通し、主権者意識・公共心・日本人の誇りを育む

・日本の名誉・尊厳を守るために国旗損壊罪を制定

・大学などの学費値上げは中止し、半額に引き下げ、入学金は廃止

・給付奨学金を多くの学生が成績要件なしで受けられるようにする

・「高校無償化」を、私立高校の入学金、施設整備費に拡充

・「学校給食無償化」の中学校への拡大、単価引き上げによる質の保障

・授業に見合った教員基礎定数の抜本増、残業代の支給で、教員不足・長時間労働を解消

・小学校から高校まで30人学級にし、教育条件の底上げ

・高校卒業までの子ども医療費無償化を国の制度として実施。ひとり親家庭の児童扶養手当を第1子から拡充

・所得制限なし・高校卒業まで子ども手当 月3万円支給

・「奨学金徳政令」で学生ローンを免除

・保育・教育の人員を増やして少人数学級を実現。短期的には学級編成の基準を小学校25人、中学校30人以下を目指す

・子育て無償化：保育料、給食費、18歳までの子ども医療費、学童利用料を無償に

・大学院までの教育無償化

・公立学校教員に時間外労働時間に対する給与を支払う

・学習指導要領の標準時数を減らし、詰め込み教育を是正

・こどもの人権を侵害するような「カルト校則」をなくすための取り組みや法制化

＊公約が発表されましたら、更新します

・教科書検定制度（特に歴史）の全面的見直し（現行制度の廃止）

・キャリア教育の拡充、専門学科（商業科、工業科・高専、農業科など）の無償化

・少子化による「大学余り」の解消。補助金を減らし統廃合促進

・出産育児一時金の引き上げ（国籍条項をつける）

・共同親権制度の導入（民間法制審案を軸に）

・大学までの高等教育の教育無償化を実現

・奨学金は給付型（返済不要）を原則に

・インクルーシブ教育を推進し、すべての子どもが学べる権利を確立

・ICT教育のあり方を見直し

・高校無償化、幼保無償化からの朝鮮学校排除を見直す

・基礎定数を増やして教員の労働環境を改善し、なり手を確保

・現在の児童手当とは別に、「子育て減税」を開始。子どもの数に合わせて、親が払う税金を安くする