BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWら出演『BMSG FES’25』ライブDVD＆Blu-ray発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ライブDVD＆Blu-ray『BMSG FES’25』が、4月10日にリリースされることが決定した。

■BMSG5周年の祭典

2020年9月18日に、SKY-HIが設立した“BMSG”はこれまで一歩ずつ着実に、しかしながら驚くほどの勢いで成長し、2025年に5周年を迎えた。そんな記念すべき年を総称するコンセプトとして「GRAND CHAMP」を掲げ、それを体現するイベントとして『BMSG FES’25』を開催。

本イベントは、東京・お台場BMSG FES特設会場にて2日間開催され、合わせて8万人を動員。まさに5周年を象徴する祭典となった『BMSG FES’25』がこのたび映像化される。

本作品は、SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、Aile The Shota、MAZZEL、REIKOのライブパフォーマンスをはじめ、HANAの「Special Shot LIVE」としてのステージや、STARGLOWの結成後初のライブパフォーマンス、『BMSG FES』ならではの特別ユニット楽曲なども含む計66曲、4時間を超えるライブの模様が収録される。

BMSG5周年を記念した5th Anniversary Collection BOX盤をはじめ、記念グッズの販売など様々なラインナップが加わったまさに5周年を象徴する永久保存版のパッケージとなっている。

■リリース情報

2026.04.10 ON SALE

DVD＆Blu-ray『BMSG FES’25』

■関連リンク

BMSG OFFICIAL SITE

https://bmsg.tokyo/