1月27日に公示、2月8日投開票の衆議院選挙。日本テレビは主要各党の公約・政策を、おもな政策ジャンル別にまとめました。この記事では、各党の社会保障政策のうち、年金・医療・介護に関連する政策を紹介します。

※政党要件のいずれかを満たしている、以下の11党の政策を記載しています。

自民党、日本維新の会、中道改革連合、国民民主党、参政党、日本共産党、れいわ新選組、減税日本・ゆうこく連合、日本保守党、社民党、チームみらい

・中・低所得者（若者・現役世代を含む）の税・社会保険料負担を軽減し、所得に応じて手取りが増えるように、「給付付き税額控除」の制度設計を進める

・社会保障支出の伸びを抑えるとともに、社会保険料等の負担を見直す

・マイナンバーによる情報連携を前提に、国が直接プッシュ型で「公正」「公平」「迅速」な給付を実行するための給付インフラを構築

・勤労税額控除の考え方も含め、幅広い意見を踏まえつつ、給付付き税額控除の制度設計を実施

・国民医療費の総額を、年間4兆円以上削減し、後期高齢者支援金等の圧縮により、現役世代1人当たりの社会保険料を年間6万円引き下げることを目指す

・高齢者の医療費窓口負担については、現行の「9割引」から原則「7割引」へ、現役世代と同じ負担割合とすることを目指す

・老後のセーフティーネット（年金）は積立方式あるいは税方式へと抜本的に改革するなど、世代間に不公平のない制度の構築を目指す

・医療保険に保険料割引制度を導入。定期的な検診受診者や健康リスクの低い被保険者などの保険料を値引きすることで、一人一人が健康価値を高める行動を起こすインセンティブを設ける

・老後の生活を安心して支えることができる十分な給付額を確保した「最低保障年金」を構築

・生きていく上で不可欠な公的サービスへのアクセスを保障する「ベーシック・サービス」の質と量を拡充

・働く方と企業が負担する社会保険料の一部を国が支援する新しい仕組みで、社会保険料負担で手取りが減る「130万円のガケ」解消へ

・給付付き税額控除を創設し、中所得の方や、減税だけでは支援しきれな低所得の方も応援

・エッセンシャルワーカーの給料を引き上げ、経営難の病院・診療所なども支援

・高額療養費制度の負担上限額の引き上げの抑制。

・低所得の高齢者の年金に一定額を上乗せ給付する

・「介護離職ゼロ」の取り組みを強化（介護休業の通算期間の延長、介護休業中の賃金補償の拡充）

・「社会保険料還付制度」を創設し、現役世代の負担を軽減

・「130万円の壁突破助成金」を創設し、働き控えを解消

・年齢ではなく能力に応じた負担、公的保険の給付範囲見直しで医療給付を適正化

・社会保険料に上乗せされる「子ども・子育て支援金」（いわゆる「独身税」）廃止

・本人、家族が望む最期を支援する「人生会議（ACP）」制度化と終末期医療の実現

・過剰な医療や非効率な仕組みは見直しつつ、予防を重視した体制へ転換

・診療・介護・障害福祉報酬を抜本的に引き上げ、基礎年金の受給額の底上げ

・医療・介護・福祉従事者の賃金アップと過重労働の改善

・健康維持・重症化予防に取り組む人へのインセンティブ付与

・実効的な感染症対策を再構築（新型コロナ対応の検証など)

・診療報酬をさらに増額。国費を投入

・OTC類似薬の負担増、高額療養費の負担増案復活などに反対、窓口負担の軽減を進める

・公費1兆円を投入し、均等割・平等割を廃止して、国民健康保険料（税）を引き下げる

・マイナ保険証の強制をやめ、健康保険証を存続

・介護保険の国庫負担割合（現行25％）を35％に引き上げ、介護報酬の大幅増額や自治体への支援を行う

・マクロ経済スライドを撤廃し、物価や賃金に見合った年金額に引き上げ

・障害児者の福祉・医療は所得制限をなくし無料化

・国費を投入して社会保険料を引き下げる

・後期高齢者医療制度は廃止し、全額国費負担とし、現役世代の保険料負担を大幅に軽減

・介護保険の国負担割合を50％以上に引き上げ、大幅に削減

・年金底上げのためにマクロ経済スライドを廃止

・高齢者の貧困是正のために「最低保障年金」の導入を検討

・年金積立金は一定額ずつ取り崩し、年金支給に充てる

・介護・保育の月給10万円アップし、人手不足を解消

・介護保険の利用者負担を全員1割に戻し、低所得者の利用料免除・減免を制度化

・国立病院、公立病院の統廃合、病床の削減（地域医療構想）はしない

・マイナンバーカード廃止、健康保険証を復活

・mRNAワクチンに反対

＊主要公約に特段の記載なし

・最低保障年金制度を樹立し、基礎年金を増額

・介護報酬を引き上げ、介護従事者の待遇を改善し人手不足解消

・高額医療費やOTC医薬品の自己負担増に反対

・マイナ保険証の強制取得に反対、紙の健康保険証を継続

・社会保険料を下げることを優先し、手取りを増やして、働く意欲を高める

・高額療養費制度の負担上限額引き上げには反対