10時の日経平均は16円高の5万2901円、アドテストが123.01円押し上げ 10時の日経平均は16円高の5万2901円、アドテストが123.01円押し上げ

27日10時現在の日経平均株価は前日比16.42円（0.03％）高の5万2901.67円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は664、値下がりは850、変わらずは81。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を123.01円押し上げている。次いで東エレク <8035>が22.06円、ファナック <6954>が13.37円、ＳＢＧ <9984>が12.84円、三菱商 <8058>が8.22円と続く。



マイナス寄与度は38.51円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、日東電 <6988>が19.05円、信越化 <4063>が16.21円、コナミＧ <9766>が15.71円、中外薬 <4519>が15.14円と続いている。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、卸売、非鉄金属、海運と続く。値下がり上位には医薬品、電気・ガス、陸運が並んでいる。



※10時0分10秒時点



株探ニュース

