1月27日に公示、2月8日投開票の衆議院選挙。日本テレビは主要各党の公約・政策を、おもな政策ジャンル別にまとめました。この記事では、各党の賃上げ施策や経済・産業政策、成長戦略、経済安全保障などに関する政策を紹介します。

★ほかの政策ジャンルはこちら★

※政党要件のいずれかを満たしている、以下の11党の政策を記載しています。

自民党、日本維新の会、中道改革連合、国民民主党、参政党、日本共産党、れいわ新選組、減税日本・ゆうこく連合、日本保守党、社民党、チームみらい

（賃上げ施策）

・中小企業や小規模事業者の設備投資や人材確保、賃上げへの取組みを、プッシュ型の伴走支援や生産性向上・省力化支援、価格転嫁

・取引の適正化で全力支援

・医療・福祉・介護分野で働く幅広い職種の方々の確実な賃上げを図る

（経済産業政策・成長戦略）

・危機管理投資：経済安全保障、食料・エネルギーなど様々なリスクや社会課題に対し、戦略的に投資

・科学技術力を高めるため、17の戦略分野に投資を集中的に行い、国の競争力強化と成長を進める

・地方に大規模な投資を呼び込み、地域ごとに産業クラスターを戦略的に形成

・レアアース等の重要鉱物について、鉱山開発・精錬事業への支援や国家備蓄等により安定供給を確保

・先端的な重要技術の実用化・保護のために、シンクタンクや対日外国投資委員会（日本版CFIUS）の創設に向けた法整備を進める

（賃上げ施策）

・生活費との乖離が拡大している最低賃金の水準を、実勢に合わせて引き上げ

・中小企業の持続的賃上げの前提となる収益力強化のため、DX・M&A促進等による生産性向上、設備投資の償却制度の見直し等による投資促進、改正下請法の運用徹底等による適正な価格転嫁を実現

（経済産業政策・成長戦略）

・通信傍受や意図的な切断リスクに対応するため、南西諸島における海底ケーブルの強靭性を強化する施策を推進

・国内投資促進および供給網（サプライチェーン）の戦略的な多角化を推進し、経済安全保障を強化

・わが国の安全を脅かす投資については、対内直接投資審査制度の改正など、実効的かつ機動的な対応を行える法整備を進める

・当せん金付証票法（宝くじ規制法）の改正を速やかに行い、宝くじの発売権限を全国の市町村に拡大し、地域経済の活性化につなげる

（賃上げ施策）

・最低賃金を全国で早期に1500円以上にすることを目指す

・医療・介護・保育・物流など、エッセンシャルワーカーのの所得の抜本的引き上げを実現

・女性の賃金アップへ、女性の正社員比率の公表を義務づける

（経済産業政策・成長戦略）

・大胆な「未来投資」で供給力向上、賃上げ加速

・教育・科学技術予算の大幅増で日本の成長を。教育・子育て支援など「人への投資」、AIなどへのテクノロジーへ投資

・中小企業の資金繰り支援や政府保証投資を拡充し、日本ブランドの海外展開を強力に後押し

・経済安全保障の観点から、基幹インフラの防御強化、重要物資の安定的な供給確保、先端技術開発支援を推進

・農林水産業、地域資源、地域医療への支援、郵便局の利活用など地域の活力と魅力の向上

（賃上げ施策）

・賃上げをおこなう中小企業、零細企業の事業主の社会保険料を半減

（経済産業政策・成長戦略）

・成長分野等への「ハイパー償却税制」導入

・適正取引の拡大等で中小企業の黒字転換を後押し

・レアアース採掘やガス田開発を本格化するため、海洋開発基本法を制定して「海洋資源開発庁」を新設

・エネルギー、食料、医薬品・医療機器、半導体等の国内調達を拡充

＊政策各論より

・里帰り減税を導入して東京圏から出身市町村への定住を促し都市の機能分散を推進

・安全確保や労働条件への配慮を前提とした日本版ライドシェアの導入を検討

（賃上げ施策）

・製造業・建設業・運送業、医療介護福祉や警察・消防・自衛官等、現場で汗をかく方々の待遇を改善

・医療・介護・福祉従事者の賃金アップと過重労働の改善

（経済産業政策・成長戦略）

・減税と積極財政でGDP1000兆円に

・中小企業を支える消費税減税と投資の促進

・ものづくり・AI・コンテンツ(アニメ等)産業の国際競争力強化を支援

・レアアースの回収・代替・再利用を国家戦略として強化

・積極財政による社会インフラの再整備で地方も元気に

（賃上げ施策）

・最低賃金を全国で速やかに時給1500円、手取り月額20万円程度にひきあげ、時給1700円にする。全国一律最賃制を確立

・社会保険料の減免や賃金助成など、国の責任で中小企業の賃上げを支援

・公定価格や報酬の見直しなどでケア労働者の賃金を引き上げ。建設や運輸に携わる労働者の役割に見合った大幅な賃上げを実現

・官公需で働く人の賃上げなど労働条件を良くする公契約法（条例）をつくる

・元請け大企業による下請け単価たたき、ピンハネを厳しく規制

・過酷な負担となっている中小企業の社会保険料の猶予・軽減制度を整備

（経済産業政策・成長戦略）

・経済安全保障を名目とした半導体産業への巨額の補助金投入は見直す

・農商工連携、住宅リフォーム支援で中小企業の仕事づくりを後押しして地域経済を活性化

・「中小企業・小規模企業振興条例」の制定を推進

（賃上げ施策）

・ものづくりを支える職人や技術者の雇用の安定化と賃金の改善への国の支援を強化

・全国一律の最低賃金1500円を導入。補助金や社会保険料の事業主負担分の減免などで、賃上げ分を事実上補填

・国や地方自治体の発注する事業への契約内容に労働者の賃金や労働条件の最低基準を義務付ける公契約法を制定

（経済産業政策・成長戦略）

・トランプ関税による国内企業のダメージは、政府支出による支援でカバーする。不平等な対米投資合意を撤回

・国内生産を増やすため、政府調達でメイド・イン・ジャパン製品を買いまくる

・郵政事業を再公営化し、地域の生活支援拠点・高齢者見守り拠点として再生

・物流問題克服のために、高速道路を無償化

・地域の足である公共交通の継続的な運営を国が支援し、再公営化等も検討

（賃上げ施策）

＊特段の記載なし

（経済産業政策・成長戦略）

＊特段の記載なし

（賃上げ施策）

・物価高に負けない大幅賃上げ

・最低賃金全国一律1500円と、そのための中小企業支援強化

・社会保険の労使負担割合を1:3に

（経済産業政策・成長戦略）

・運転手の待遇を改善しなり手を確保、地域の公共交通を守る

（賃上げ施策）

＊主要公約に記載なし

（経済産業政策・成長戦略）・「未来」に向けた成長投資・AI、ロボット、自動運転などこれから伸びる新産業に力をいれる・自動運転などの技術の研究や教育を支える大学や高専に大胆に投資