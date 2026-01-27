1月27日に公示、2月8日投開票の衆議院選挙。日本テレビは主要各党の公約・政策を、おもな政策ジャンル別にまとめました。この記事では、各党の物価高対策や、家計への生活支援（減税を含む）に関する政策を紹介します。

（消費税については「(1)消費税と財政政策」に、社会保険料引き下げは主に「(4)年金・医療・介護」に、教育・子育て関連支援は「(5)教育・子育て」に別途まとめています）

※政党要件のいずれかを満たしている、以下の11党の政策を記載しています。

自民党、日本維新の会、中道改革連合、国民民主党、参政党、日本共産党、れいわ新選組、減税日本・ゆうこく連合、日本保守党、社民党、チームみらい

・中・低所得者（若者・現役世代を含む）の税・社会保険料負担を軽減し、所得に応じて手取りが増えるように、「給付付き税額控除」の制度設計を進める

＊その他、主に高市内閣発足から3か月の物価高対策の実績を掲載。ガソリン税・軽油引取税の暫定税率廃止、「年収の壁」の見直しによる所得税減税、電気・ガス代支援、重点支援地方交付金の拡充など

・減税では効果の乏しい低所得層に支援が行き渡るよう、勤労税額控除の考え方も含め、幅広い意見を踏まえつつ、給付付き税額控除の制度設計を実施

・電気料金等の高騰に適切に対応するため、電気ガス料金補助の実現に続き、再生可能エネルギー発電促進賦課金の在り方や低所得層への対応について検討を進める

・所得税・法人税のフロー減税を行い、簡素で公平な税制を実現

・家賃補助・安価な住宅の提供で「住まいの安心」を確保する。

・「奨学金返済減税」や、投資額の一部を税額控除する「NISA減税」でライフプランを応援

・自動車の取得・保有・走行の税制を抜本的に見直し、ユーザーの税負担を引き下げる

・食事手当の非課税枠拡大や退職金増税阻止などの「サラリーマン減税」を実施することで手取りを増やし、消費と投資の好循環を創出

・住民税の非課税限度額の引き上げを目指す

・給付付き税額控除を創設し、中所得の方や、減税だけでは支援しきれない低所得の方も応援

・社会保険料に上乗せされる「子ども・子育て支援金」（いわゆる「独身税」）廃止

・住民税の控除額「110万円の壁」を178万円まで引き上げ

・所得税の基礎控除の所得制限撤廃（665万円、850万円の壁の撤廃）

・16歳未満の子どもがいる親の年少扶養控除の復活、高校生の扶養控除維持

・中低所得者向けの家賃控除制度を創設

・ガス、水道、灯油、重油、航空機燃料等の通年値下げ

・再エネ賦課金廃止による電気代値下げ

・減税と社会保険料の削減によって、約46％に達している日本の国民負担率を35％に押さえ、自分たちで使えるお金を増やす

・家賃減税・家賃補助制度をつくり、住宅費を軽減

・家賃減税では十分支援ができない世帯を対象に、家賃補助制度を「月1万円、200万世帯」規模で創設し、順次拡大

・現金10万円を全員に一律給付（富裕層からは後から税金で回収）

・季節ごとのインフレ対策給付金の支給

・暫定税率廃止に留まらず、ガソリン税そのものをゼロに

・所得のみを要件で誰でも使える「公的な家賃補助制度」を創設

＊公約が発表されましたら、更新します

・働き控えを生む各種「壁」解消、控除額の引き上げなどの所得税減税

・地方税（住民税）減税を全国で推進

・低所得層への課税中止

・社会保険料を下げることを優先し、手取りを増やして、働く意欲を高める