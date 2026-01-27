1月27日に公示、2月8日投開票の衆議院選挙。日本テレビは主要各党の公約・政策を、おもな政策ジャンル別にまとめました。この記事では、各党の外交、防衛など安全保障政策について紹介します。

※政党要件のいずれかを満たしている、以下の11党の政策を記載しています。

自民党、日本維新の会、中道改革連合、国民民主党、参政党、日本共産党、れいわ新選組、減税日本・ゆうこく連合、日本保守党、社民党、チームみらい

・「世界の中心に立つ日本外交」を取り戻す

・日米同盟を基軸に、「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」を力強く推進

・ODAやOSAを戦略的に活用しながら、同志国・地域やグローバルサウス諸国等と連携強化

・中国とは開かれた対話を通じ、建設的かつ安定的な関係構築を目指す。挑発的な行為には冷静かつ毅然と対応する。台湾海峡の平和と安定は重要。

・すべての拉致被害者の即時一括帰国実現に向け、あらゆる手段を尽くす。

・2025年中に国家安全保障戦略を含む「三文書」を改定

・防衛装備移転三原則の運用指針の5類型を撤廃

・国家インテリジェンス機能を抜本的に強化。国家情報会議設置法（仮称）を早期に成立させ、官邸直属の国家情報局を創設。対外情報機関を設置

・国際紛争解決への仲介など和平調停を担う部署を外務省に創設

・中国の尖閣諸島や台湾における力による一方的な現状変更の試みは一切容認できない立場を堅持

・日本版の「台湾関係法」を制定および二者間の FTA の締結を目指す

・1日も早いすべての拉致被害者・特定失踪者の奪還

・戦略三文書を前倒しで改定

・防衛費は長期・安定的な財源基盤を前提として増額し、「積極防衛能力」を整備。

・集団的自衛権行使の要件を明確化し、「米軍等防護事態」を規定

・次期国会で「国家情報局」及び「国家情報局長」を創設し、令和9年度末までに独立した対外情報庁（仮称）を創設。横断的な情報要員養成機関を創設。インテリジェンス・スパイ防止関連法制について、速やかに法案を策定し成立

・専守防衛に徹しつつ、日米同盟を深化させる。必要な防衛力整備で平和をつくる

・紛争防止へ、北東アジアでの多国間安全保障対話・協力機構の創設を日本が主導する

・省庁横断的なインテリジェンス体制を強化

・拉致問題の全ての拉致被害者の救出に全力を尽くす

・「核なき世界」を目指し、非核三原則を堅持

・核兵器による威嚇や使用、核共有に断固反対し、核禁条約の署名・批准への環境整備を推進する

（基本政策より）

・中国に対する懸念への毅然とした対応と、国益確保を両立させる中長期的視点に立った戦略的互恵関係の構築

・憲法の専守防衛の範囲内における日米同盟を基軸とした抑止力・対処力の強化

・平和安全法制が定める存立危機事態における自国防衛のための自衛権行使は合憲

・スパイ防止を含むインテリジェンス態勢整備推進法の制定

・情報機関の統合による情報収集・評価体制の強化

（政策各論より）・「自由で公正な貿易秩序」と経済安全保障の両立に向け、ルールベースの国際貿易秩序の再構築、有志国との信頼できるサプライチェーンの構築、グローバルサウスとの連携を強化・中国の海洋進出に対応し、米国・インド・アジア太平洋諸国と連携強化、共同監視体制を構築・「サイバー安全保障基本法（仮称）」を制定・関係各国と緊密に連携し、北朝鮮の完全な非核化、ミサイル放棄を実現するとともに、拉致問題の解決を図る・人権侵害行為を理由に、加害者たる個人や団体に対し、資産凍結やビザ規制等の制裁を行う「人権侵害制裁法（日本版マグニツキー法）」を制定

・スパイ防止法の制定

・技術流出対策

・重要インフラ防衛

・食料・エネルギー自給は「国家安全保障」と位置づける

・「東アジア平和提言」にもとづき、対話と包摂で平和をつくる独自の外交

・「互いに脅威とならない」の合意の立場で、日中関係を前向きに打開する

・「防衛特別所得税」の導入を中止

・軍事費「GDP比3.5％」の大増額に反対

・集団的自衛権行使容認の閣議決定と安保法制を廃止

・安保3文書の改定を許さず、文書の撤回を求める

・非核三原則の法制化を目指す

・アメリカの核抑止力への依存をやめ、核兵器禁止条約への参加を決断することを求める

・武器輸出の全面解禁に反対

・「スパイ防止法」に反対

・日米安保条約を廃棄、日米地位協定の抜本改定。辺野古新基地建設を中止し、普天間基地は即時閉鎖・撤去

・軍用ドローンや無人戦闘機など、AIの軍事・安全保障分野での使用に反対

・南西諸島と沖縄本島のミサイル部隊及び弾薬庫の撤去、スタンド

・オフ・ミサイルの配備撤回を求める

・辺野古新基地建設を中止

・日米地位協定について「法的対等性」に基づく改定を推進

・「安保3文書」は廃止・撤回

・5年間で43兆円の軍事費倍増計画の中止

・専守防衛と徹底した平和外交によって周辺諸国との信頼醸成を強化し、北東アジアの平和と安定に寄与

・非核三原則は徹底堅持。核兵器禁止条約をただちに批准。北東アジア非核地帯条約の創設を目指し、地域の安全保障対話を促進

・不平等な対米投資合意を撤回

＊公約が発表されましたら、更新します

・価値観外交――自由、民主、法の支配、人権等の価値観を共有する国との連携強化

・中国など周辺諸国での人権問題解決に向けた積極的な働きかけ（日本版ウイグル人権法、強制労働防止法制定）

・北朝鮮拉致問題解決のために、圧力強化、国際連携強化の先頭に立つ。

・日本版「台湾関係法」「台湾旅行法」制定

・自衛隊法改正（自衛隊の名称をふさわしいものに変更。在外邦人、日本協力者の救助を可能にする）

・「スパイ防止法」の制定、諜報専門機関の設置及び関連法整備

・ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルによるガザ侵攻の即時停戦

・アメリカのベネズエラ侵略に抗議

・軍事費確保のための増税や国債発行を中止

・ミサイル配備と基地機能強化に反対

・辺野古新基地建設に反対

・日米地位協定を抜本改正

・オスプレイの飛行停止と配備撤回

・在日米軍基地の整理、縮小、撤去

・憲法9条にもとづく平和外交を推進

・安保法制・集団的自衛権を廃止。安保3文書を廃棄、武器輸出拡大を中止

・非核三原則を守り、核兵器禁止条約に加入・批准

・スパイ防止法に反対

＊主要公約に特段の記載なし