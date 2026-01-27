将棋の福間香奈六冠（清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花、33）が挑む棋士編入試験第1局が1月27日に行われ、午前10時に山下数毅四段（17）との対局を開始した。試験は、若手棋士5人と対戦する五番勝負。3勝を挙げれば合格となり、史上初の女性の棋士が誕生することになる。振り駒の結果、先手は福間女流六冠に決まった。

福間女流六冠は、2022年に挑んだ棋士編入試験で0勝3敗で不合格に。それでも再び受験資格となる直近の公式戦の成績を10勝5敗として2度目の受験資格を得た。これまでに福間女流六冠のほか、西山朋佳女流二冠（白玲、女流王将、30）も受験したが、2勝3敗で敗退。過去に棋士になった女性はおらず、福間女流六冠が合格した場合は史上初の快挙となる。

2023年の結婚、2024年の出産を経て挑む2度目の試験では、第1局の試験官を現役最年少棋士の山下四段が務める。2025年10月に四段昇段を決めた新鋭で、得意戦法は角換わり。奨励会時代から竜王戦ランキング戦5組優勝を飾るなど、早くも頭角を現している。

将棋界における棋士と女流棋士は制度が異なり、棋士になるためにはプロ養成機関の「奨励会」を突破して四段に昇段するか、編入試験合格が求められる。編入試験は2005年に特例として実施され、瀬川晶司六段（55）が合格。翌2006年に制度化された。本試験の過去の受験者は4人で、合格者は今泉健司五段（52）と折田翔吾五段（36）、小山怜央四段（32）。

福間女流六冠は注目の初戦を制し、念願の棋士編入へ前進することはできるか。本局の持ち時間は各3時間。振り駒の結果、先手は福間女流六冠に決まった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）