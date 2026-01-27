1月27日に公示、2月8日投開票の衆議院選挙。日本テレビは主要各党の公約・政策を、おもな政策ジャンル別にまとめました。この記事では、各党の外国人政策や、選択的夫婦別姓をめぐる立場など、多様性社会に関する政策を紹介します。

※政党要件のいずれかを満たしている、以下の11党の政策を記載しています。

自民党、日本維新の会、中道改革連合、国民民主党、参政党、日本共産党、れいわ新選組、減税日本・ゆうこく連合、日本保守党、社民党、チームみらい

・出入国在留管理や税・社会保障制度等について、国民の不安と不公平感に正面から応える

・外国人の住宅・土地取得や所有者の把握について、法律・ルールを見直し、安全保障面等、国民の懸念を払拭

・外国人が社会の一員として日本の文化・ルールを理解し活動できる環境を整備

・オーバーツーリズム対策により、インバウンドの受入れと住民生活の質の確保を両立図る

・旧氏使用ができないことで不便を感じられている方に寄り添い、旧氏の通称使用の法制化を目指す。

・外国人比率の上限設定の検討を含め、在留外国人に関する量的マネジメントや外国人の受入れに関する数値目標・基本方針を明記した「人口戦略」を2026年度中に策定

・次期国会で、外国人及び外国資本による土地取得規制を強化する法案を策定

・外国人受入れ政策の司令塔機能を強化するため、「外国人との秩序ある共生社会推進室」の専任体制を整備し、人口戦略本部が関係機関を主導する体制を構築

・戸籍制度および同一戸籍・同一氏の原則を維持しながら、社会生活のあらゆる場面で旧姓使用に法的効力を与える制度の創設により、結婚後も旧姓を用いて社会経済活動が行える仕組みの構築を目指す

・誰もが安心して暮らせる社会を形成するために、多文化共生社会基本法、難民等保護法・入管法等改正法を制定

・クオータ制を実現

・婚姻平等法で同性婚を法制化。GID（性同一性障害）特例法を改正。LGBT差別解消法を制定

・選択的夫婦別姓制度の導入

・外国人による居住目的ではない投機目的の不動産取得に対し追加の税負担を求める空室税等を導入。投資目的の不動産売買を抑制し、現役世代が手頃な価格で住宅を購入、賃貸を可能に

・防衛施設周辺以外も対象とした「外国人土地取得規制法」の制定

・選択的夫婦別姓制度を導入

（政策各論より）・国際観光旅客税について、オーバーツーリズム対策として現在の出国時に課税する形から、外国人が日本に入国する際に課税するように税の仕組みを変更し、税額を引き上げ・外国人旅行客への消費税免税制度を凍結

・適正な人口計画を立て、人口減少局面でも強みに変える国家戦略を策定

・外国人総合政策庁を新設し、人口動態を含めた長期計画をもとに、受け入れ総量と運用を厳格化

・外国人による不動産取得の厳格化

・不法滞在への取り締まり強化

・技術流出・情報工作、重要インフラ侵害に備えてスパイ防止法整備

・オーバーツーリズム対策

・差別と分断をあおる極右・排外主義の政治に断固反対

・同性婚の法制化（民法改正）

・企業に情報開示項目を増やし、正規雇用男性に対する、正規雇用女性、非正規男性、非正規女性の数値を開示させる

・選択的夫婦別姓を今すぐ実現

・低賃金労働力の導入を目的とした「移民政策」に反対

・マイナンバー法改正、デジタル改革関連法を廃止

・入管施設での人権侵害を無くす

・外国人の包括的な権利を規定する法律を制定

・同性婚を法制化

・LGBT差別解消法を制定

・「ジェンダー教育」を義務教育の一環に

・選択的夫婦別姓を実現

＊公約が発表されましたら、更新します

・安全保障上の脅威となる外国勢力による不動産（特に土地）買収の禁止

・入管難民法の改正と運用の厳正化

・留学生制度の見直し（安全保障の観点から出身国を厳選する）

・経営・管理ビザの相手国制限

・特定技能2号の家族帯同を大幅に制限

・健康保険法・年金法改正（外国人の健康保険・年金を別立てに）

・LGBT理解増進法の改正（特に児童への教育に関する条文削除）

・包括的な差別禁止法を制定し、政府から独立した人権救済機関を設置

・選択的夫婦別姓や同性婚の法制化

・事実婚の法的保護を推進

＊主要公約に特段の記載なし