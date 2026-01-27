絶好調の俳優雀士が冴えまくっている。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月26日の第1試合でTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が試合開始早々の東1局に、悩ましい2択をズバリと当てて大物手を成就。ファンを盛り上げた。

【映像】冴えてる萩原、選択をズバリと的中させた瞬間

過去7シーズン、全てレギュラーシーズンでマイナスという苦しい年月を過ごした萩原だが、今シーズンは絶好調。試合前の時点でも堂々の3ケタプラスをマークしており、自身初のプラスフィニッシュどころか、個人ランキングの上位争いにまで食い込み始めている。

今の萩原の強さが詰まった上がりが、いきなり東1局に飛び出した。配牌はマンズで面子が1つあるだけで、その他はかなりバラバラという状況。アガリには時間がかかると思われた。そこに親番のセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が白をポンするなどして、8巡目で早々とテンパイ。この時点で山に6枚残りと、連荘濃厚に見えた。

しかし、ここから萩原がグイグイと追いつく。中張牌を次々と対子にし、11巡目に8筒を引いたところでテンパイ。単騎選択は五万か5索。どちらもド真ん中の牌だけに、なかなか待ちにくいところでもある。しばし河の状況を確認した萩原は、おもむろに五万をリリース。5索単騎に取った。

するとこれが大正解。次巡、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）が八万を引き、一気通貫のテンパイでリーチを打つが、その時に切られる牌がなんと5索。これに萩原からロンの声がかかり、タンヤオ・七対子・ドラ2の満貫、8000点を獲得した。

悩ましい二者択一に正解した好判断に、視聴者からは「この人アカギですか？」「いまのはさすがに上手かった」「素晴らしい」「ナイス選択！」「充実してるねぇ」と、その仕上がりぶりを称えるコメントが次々と送られていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

