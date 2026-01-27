「ミスター・レッズ」こと福田正博さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演した。

収録は槙野さんがＪ２・藤枝ＭＹＦＣの監督の就任式に出席した昨年１２月１５日に行われ、「指導者論」について意見を交わした。

現場復帰は否定

福田さんは指導者として現場に復帰する考えはあるのだろうか。

「残念なことに興味はちょっとないですね。（浦和レッズで）３年間コーチをして、やっぱり自分には向いてないなって」

自身の現場復帰は否定し、「マネジメントっていうのができないんだよ。森保監督は人の話をちゃんと聞ける。俺はどちらかというと、インプットが苦手で、アウトプットばかりしちゃうのよ（笑）」と冷静に自己分析する。

「（指導者は）何かをのみ込まなきゃいけない。そういうのがちょっと苦手で、いつまでたっても（考え方が）プレーヤーなんだよ」としつつ、子どもたちの指導には前向きとも言う。

「子どもたちに伝えるのは好きなんだよ。サッカーに対して純粋だから。全員同じだけチャンスを与えられるし」

言葉の端々に不器用さと優しさが混在する。

「俺は純粋すぎるんだな。ストライカーなんてボールとゴールしか見てないから」

槙野監督にエール

福田さんは、藤枝の監督に就任した槙野さんのコミュニケーション能力を高く評価する。

「槙野さんはすごいなと思うな。人との関わり方がすごくうまいと思ってるんだよ。俺は苦手なんだよ」

それぞれの指導者が自身の指導スタイルを持っている。「森保監督もうまいと思う。あんなに選手との距離感を縮めても、それぞれの選手と等距離でいられる。岡田（武史）さんはそういうのが苦手な方だと思ってるんだよ。岡田さんは距離を取る」と指導者と選手の距離感について語る。

「（岡田さんは）近い距離感になると情が入りすぎちゃって、選手全員と等距離にできないのが分かってるから、距離を取って全員と等距離でいようとする」

日本代表が初めてワールドカップ（Ｗ杯）に出場したフランス大会では、岡田さんは監督として、絶対的なエースだった三浦知良選手（福島ユナイテッドＦＣ）をチームから外した。

「やらなかったら批判されない。やらない方が楽だったんだよ。でも、結果が出ると思って決断した。その決断はなかなかできない。指導者として立派な方だし、だから結果も出している」

指導者にとって、選手との向き合い方は根源的なテーマだ。

「近いから良い、遠いからダメっていうことではない。目的は等距離でマネジメントして、チームのバランスを良くすること」

槙野さんは「僕はどちらかというと、近くでコミュニケーションを取っていきたい。問題が生じたときに、思っていることをぶつけ合いたい。監督と選手の間に壁をつくるというのは自分はできないですよね」と語る。

福田さんが「（槙野さんにとっての）強みだと思うよ。できないよ、なかなか」とエールを送ると、「ありがとうございます。見ててください！」と槙野さんも応じた。

プロフィル

福田正博（ふくだ・まさひろ） 中央大卒業後の１９８９年、三菱重工（現・浦和レッズ）に入団。Ｊリーグ開幕後は「ミスター・レッズ」の愛称で浦和の象徴的存在となり、９５年には日本人初のＪリーグ得点王を獲得。日本代表としても通算４５試合に出場し、９３年の「ドーハの悲劇」も経験した。現在は解説者として活躍中。６６年生まれ。神奈川県出身。