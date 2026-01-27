トランプ大統領「同じ考えを共有」ミネソタ州知事や市長と協議　連邦職員による射殺事件めぐり混乱や批判の沈静化図る

アメリカ中西部ミネソタ州で、移民取り締まりに抗議していた男性が連邦職員に射殺された事件をめぐり、トランプ大統領は26日、州知事や市長と電話で協議し、事態の沈静化を図っています。

ミネソタ州ミネアポリスでは24日、移民の取り締まりに抗議していた看護師のアレックス・プレティさんが、連邦職員に射殺されました。

現場の映像と政権側の説明に食い違いがあるとして批判が高まり、与党・共和党内からも懸念の声が出ています。

こうした中、トランプ大統領は26日、ミネソタ州のウォルズ知事、ミネアポリス市のフライ市長とそれぞれ電話で協議しました。

トランプ氏は自身のSNSで「非常に良い話し合いだった」とした上で、国境政策の責任者であるトム・ホーマン氏を現地に派遣すると明らかにしました。

また、トランプ大統領は「ウォルズ知事と同じ考えを共有している」と強調し、州側が身柄を拘束している犯罪者について、連邦当局と連携して対応していく考えを示しました。

ホーマン氏は州知事らと面会する予定で、連邦捜査の在り方や治安対応をめぐって調整を行い、混乱の沈静化を図る狙いがあるとみられます。