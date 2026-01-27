Disney＋（ディズニープラス）の人気ドラマ「メイド・イン・コリア」が、25年アジア太平洋地域の韓国オリジナルコンテンツ視聴1位を記録した。韓国メディアが報じた。同作は俳優ヒョンビン（43）とチョン・ウソン（52）が出演する歴史ドラマ。韓国の公営放送MBCは27日「70年代の混乱と跳躍が共存した大韓民国を背景に繰り広げられる巨大な事件を扱う作品」と説明した。

ディズニープラスは26日「オリジナルシリーズ『メイド・イン・コリア』が、25年ディズニープラスで公開された韓国オリジナルコンテンツの中で、アジア太平洋地域で最も多く視聴された作品になった」と明かした。

同OTTサービスでアップされる前から、2人の大物俳優が出演することだけで大きな話題を呼んだ。ヒョンビンは韓国のCIAと言われる中央情報部の幹部、チョン・ウソンは検事として出演する。

韓国メディアのザ・ファクトは27日「特に、25年ディズニープラス韓国オリジナル公開作のうち、国内最多視聴記録を更新したのに続き、韓国を超え、グローバルな人気を証明した」と伝えた。現在、シーズン2が制作されていると伝えられている。