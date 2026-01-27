この見た目で“雨”もイケるの！？【ROPÉ PICNIC】1人1足ゲット推奨♡「優秀ローファー」

足元を上品に演出してくれるローファー。今季トレンドの「プレッピー」や「クラシカル」なスタイルとも好相性で、積極的に取り入れたいアイテムです。だけど、雨の日は履くのを避けがち……。そんな人におすすめしたいのが、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場している、生活防水仕様を備えた「優秀ローファー」。その魅力と、スタッフさんのコーデ例を合わせてご紹介します。

防水 & 軽量仕様の優秀アイテム

【ROPÉ PICNIC】「プラットフォームビットローファー」\6,589（税込）

ゴールドカラーのビットやレザー調素材が高級感を漂わせるローファー。公式サイトによると「晴雨兼用可能な生活防水仕様」とのことで、雨の日でも使える優れもの。厚底ながら軽量仕様のほか、滑りにくい底材を使用しているのも見逃せないポイントです。カラーはブラックとダークブラウン系の2色展開。

爽やかなカラーパンツと合わせて春を先取り

クラシカルなビット付きローファーは、きれいめパンツとは相性抜群。きちんと感はそのままに、厚底のシルエットが今っぽさを演出します。スタッフのwancyanさんは、春を先取りできそうなカラーパンツを合わせたきれいめコーデを紹介。パンツ以外はダークトーンで統一して、上品さをキープするのが垢抜けのポイント。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。