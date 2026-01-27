飼い主さんのひざの上でまったり過ごす猫ちゃんが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は20万回を超え「来世はこんな家猫になりたい」「観てたら自然にニヤけてた」「会話が嬉しいんだろうなぁ」といったコメントが集まっています。

【動画：ネコに『今日は何をしていたのか』と聞いた結果…どう見ても『言葉を理解している光景』】

飼い主さんとのおしゃべりに夢中

TikTokアカウント「miiimuuuchan」に投稿されたのは、飼い主さんと猫ちゃんの会話の様子です。飼い主さんのひざの上でくつろいでいるのはむーちゃんです。呼ばれると「ニャー（はぁーい）」とお返事をしてくれました。

飼い主さんが「今日は何をしていましたか？」と聞いたところ、元気よく「ニャー（良い一日でした！）」と応えたむーちゃん。ちらっと飼い主さんを見ると、何をしていたのか報告するようにおしゃべりをしてくれたそうです。終始のどをゴロゴロと鳴らしてごきげんなむーちゃんでした。

言葉を理解している？

実はこのお返事、ただ鳴いているだけではないようです。 動画で上手にお返事していたむーちゃんは、ちゃんと内容を理解しているようです。「眠いの？」と聞かれると、小さな声で「ニャッ！」と鳴いたり、寝る体勢になったらお返事をしなかったりするのだそう。むーちゃんの賢さに驚いてしまいます。

飼い主さんへの深い愛

甘えん坊さんで、飼い主さんのひざの上が大好きな「おひざ猫」のむーちゃん。飼い主さんが帰宅すると、むーちゃんがお出迎えをしてくれて、ひざに乗りたいとアピールするそうです。飼い主さんがごはんを食べたくても絶対にひざから降りないという、可愛いわがままで困ったこともあったのだそう。飼い主さんと深い信頼関係でつながっているむーちゃんでした。

投稿には「きちんとお返事できるのね、賢いね」「おしゃべりかわいすぎるうううう」「お返事ニャンコ可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「miiimuuuchan」では、むーちゃんの可愛い日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「miiimuuuchan」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。