昨年に開設した日本在住のファン向けの公式ファンクラブ「Ｄｏｄｇｅｒｓ Ｆａｎ Ｃｌｕｂ」は２７日、都内で２６年シーズンに向けた展開および会員特典の詳細を発表した。２７日から新規入会受け付けを開始するという。ドジャースのビジネス戦略＆アナリティクス担当でバイスプレジデントのマイケル・スペトナー氏は、詳細発表会に出席し、「ここ数年、日本のファンの皆さんとお話しして楽しく過ごしてきた。大谷、山本、朗希の３人がそろっているからこそ、注目度が高まってきている。実際に足を運んでくる日本のファンとも話す。世界屈指の日本の素晴らしいファン。情熱のレベルが違う。スポーツに対して尊敬の念を抱いている。日本のファンの特徴ですね」と話した。

「Ｄｏｄｇｅｒｓ Ｆａｎ Ｃｌｕｂ」は、日本のファンに野球やドジャースの魅力を発言することを目的としてスタート。普段見ることができない舞台裏をコンテンツとして発信し、選手やコーチたちとの距離を縮めるとともに、ドジャースタジアムでの観戦体験をさらに日本のファンに届け、日本各地のファン同士のコミュニティ形成を図るなど、記憶に残る体験価値の提供を目的にしている。

２５年のファンクラブでは、販売開始直後に完売したＭＶＰ会員コースや、日本開催試合、限定アイテム、会員限定イベントなどを通じ、多くのファンから反響。熱量と支持を受け、「２６年は特典内容および体験価値のさらなる拡充を図り、日本のファンとドジャースをより深くつなぐプラットフォームとして進化してまいります」とした。

イベント、参加型特典としては、東京ドームで開催されるＷＢＣの観戦チケット２枚が当たる抽選への参加券（指定席ＳＳＳ、ＳＳ、Ｓ）や都内でのドジャース関連イベントの会員限定参加権、事前に質問を募集し、山本由伸投手がライブ配信中に回答する予定のオンライン・ライブＱ＆Ａなどを発表した。