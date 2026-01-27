【きょうから】『にじさんじチップスvol.8』 シスター・クレア、不破湊らの描き下ろし含む全51種カード付き
人気VTuberグループ「にじさんじ」のオリジナルカードが付属するスナック菓子『にじさんじチップスvol.8 うすしお味』が、きょう・27日から全国で順次発売された。シリーズ第8弾となる今回は、描き下ろしを含む全51種のカードがランダムで1枚封入されている。
【画像】シスター・クレアなど人気メンバーが勢揃い、全51種類のカード
本商品は、全国のファミリーマート約1万6400店舗をはじめ、アニメイト、ヴィレッジヴァンガード、Cyber Goods Storeで販売されるほか、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」では、アミューズメント限定BOXとして展開される。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。
封入されるカードは、描き下ろし23種、フリーダム23種、シークレット5種の全51種で構成。販売店舗ごとに購入特典も用意されており、アニメイトとヴィレッジヴァンガードでは12袋購入ごとに限定ポストカードをランダムで1種配布する。Cyber Goods Storeでは、1箱12袋入りのカートン販売のみとなり、1箱購入ごとに限定ダイカットステッカーがランダムで1枚付属する。
発売開始を記念し、カード全51種をまとめたコンプリートセットが抽選で3人に当たるプレゼントキャンペーンも実施される。応募期間は、2026年1月27日午前0時から2月3日午後11時59分までで、Cyber Goods Store公式Xをフォローし、指定ハッシュタグを付けて該当投稿を引用リポストすることで参加できる。
今回のカード企画には、シスター・クレア、本間ひまわり、三枝明那、不破湊ら計23人のライバーが参加。「にじさんじプロジェクト」は、約150人の所属ライバーが活動するVTuberプロジェクトで、配信やイベント、グッズ展開を通じて幅広いエンタメを発信している。
