鈴村健一「地球滅ぼせるように頑張ります」 スーパー戦隊シリーズ集大成『ゴジュウジャー』で大ボス役
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 午前9：30、テレビ朝日系）の公式Xが25日に更新。声優の鈴村健一の出演を解禁した。
【写真あり】鈴村健一が『ゴジュウジャー』厄災の大ボス役 かわいい見た目も注目
公式Xでは「厄災の大ボス レクス その声を演じるのは鈴村健一さん！！」と発表。「かわいらしい顔の裏に、一体どんな力を秘めているのか…」と意味深に予告し、「ついに厄災との運命をかけた戦いが お見逃しなく…！！」と呼びかけている。
鈴村も同ポストを引用。「地球滅ぼせるように頑張ります」と力を込めていた。
