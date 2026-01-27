京大医学部卒のモデル女性、衆院選立候補を「取りやめる決断をいたしました」【コメント全文】
京都大学の医学部卒業でモデルとして活動し、国民民主党からの衆議院議員総選挙に出馬する意向を表明していた今井優里氏が26日、自身のSNSで「立候補を取りやめる決断をいたしました」と発表した。
【写真】ホリエモンと共演する今井優里氏
今井氏は23日に「一歩踏み出せる社会に変えていきたいと考えています」と立候補を表明。「踏み出したからには、全力で取り組みます」と決意をつづっていた。
それから3日後、「立候補をすることで、業務関係者に迷惑がかかってしまう恐れがあることが判明し、立候補を取りやめることにいたしました」と辞退を宣言。「現時点で、詳細のご説明ができる状態になるかは不明でございます」と詳細の明言は避け、「私についてご存知いただいていました方、本当に、本当に、申し訳ありませんでした」と謝罪した。
国民民主党もSNSで「今井優里氏より、第51回衆院選立候補について、一身上の都合により辞退したい旨、連絡がございました。党としては本人の申出を踏まえ、立候補手続きを取り下げることといたしましたのでご報告いたします」と伝えた。
今井氏は、京都大学の医学部卒業し、会社員として働きながら自社も経営。大学在学時からモデルとしても活動。また、堀江貴文氏がNewsPicksで注目を集めたニュースを深掘りする『HORIE ONE』にも出演し、立候補表明の際は堀江氏もSNSで「頑張れー！」と応援していた。
●今井ゆうり氏コメント（本人SNSより）
皆様
この度、立候補を取りやめる決断をいたしました。
皆様のご期待、お時間など、無駄にすることになり大変申し訳ございません。
立候補をすることで、業務関係者に迷惑がかかってしまう恐れがあることが判明し、立候補を取りやめることにいたしました。
現時点で、詳細のご説明ができる状態になるかは不明でございます。
私についてご存知いただいていました方、本当に、本当に、申し訳ありませんでした。
※このアカウントは選挙用のもののため、詳細の説明をしてから、またはできないとなれば皆様にご報告後、消去させていただきます。
