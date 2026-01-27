グラビアアイドルちとせよしの（26）が26日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なデジタル写真集のメイキング動画を投稿した。

「週プレさんデジタル写真集『限界突破』メイキングムービー みなさんもう見て頂けましたか？」と問いかけ、動画をアップ。「いつもより大人っぽくお届けしてます 動画にはないギラギラな衣装もあるのでそちらも注目してみてね 思わず拡大しちゃうような不思議な衣装になってます！笑」とアピールするとともに、トップレスのゼブラ柄ランジェリーに水色の透け感あるシャツを羽織った過激なショットや、ヒップを大胆に露出したアニマル柄のランジェリーバックショットなども公開した。

ファンやフォロワーからも「限界突破は必見」「国宝」「重要文化財」「エロ可愛い」「お綺麗」「美しすぎますね」「ナイスプロポーション」「パーフェクトすぎる」「大人なスタイルなのにお顔は可愛らしいって最強」「全裸よりえろい」「ギリギリ見えてるって」「すっごいな…」「たまらん」「これは仕事中に見てはいけない」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。1月21日に東京・Zepp新宿で2周年記念ワンマンライブを開催予定。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。