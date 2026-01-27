黒柳徹子、『徹子の部屋』でH＆Mの服も着る 衣装へのこだわり明かす
タレントの黒柳徹子（92）が27日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8:00）にインタビュー出演。『徹子の部屋』でH＆Mなどファストファッションの服も着ることを明かした。
【写真】「豪華」300点近いアクセサリーコレクションの一部を公開した黒柳徹子
番組では『徹子の部屋』が50周年となるのに合わせ、羽鳥慎一が黒柳にインタビューし、50問の質問をぶつけた。
YouTubeなどでファストファッションの店で買い物を楽しむ様子を公開している黒柳。『徹子の部屋』で着用する衣装にはこだわりがあるといい「前に着た洋服は着まい」と語った。
過去に放送した回がVTRで流れることがあるため、かぶることがないよう工夫しているという。「派手にあまりならず、さりとてあまり地味でも面白くない。なのでほどほどで」と話していた。
