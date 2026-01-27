◆テニス ▽全豪オープンテニス第１０日（２７日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２７日＝吉松忠弘】オーストラリアの気象庁は、メルボルンの２７日の予報を、前日に気温最高４３度としていたが、この日、４５度に上方修正した。午前１０時過ぎには、まだ２６度。プレスルームに表示されているヒートルール適用の目安になる熱ストレス（ＨＳＳ）指数は１・３で、すべての屋外コートの試合が中断される５・０には、まだ大きな開きがあった。

午前１０時から会場で練習を行った女子ダブルスで８強入りしている穂積絵莉（日本住宅ローン）は「４５度じゃ、１ゲームでアウトじゃないですか。やったことないですけど」と苦笑い。この日、試合が入らなかったことに「助かりました」。穂積は、ヒートルールが適用になり気温が４０度に迫った２４日も試合が組まれず「今回はついているかも」と、気温にも助けられ上位進出を期待していた。

同気象庁によると、午前１１時に気温が３０度を超え、プレスルームに表示されているＨＳＳ指数も２・５に上がった。

◆ヒートルールと熱ストレス指数 メルボルン・パーク（会場がある場所）の複数地点で、気温、放射熱、湿度、風速の４気候要素を測定。広範な研究と試験を経て設定した熱ストレス指数（ＨＳＳ）を１〜５段階で算出する。最大の５になると、すべてのコートで行われている男女シングルス、ダブルス全ての試合が中断される。車いすテニスはＨＳＳが４・６、ジュニアは４・９が中断の目安だ。