銃乱射のあったメキシコ中部グアナフアト州のサッカー場＝27日/Juan Moreno/Reuters

（CNN）メキシコ中部グアナフアト州のサッカー場で25日に銃乱射事件があり、少なくとも11人が死亡、12人が負傷した。今回の事件は、凶悪犯罪が後を絶たない同地の現実を改めて見せつけた。

25日の事件は同州サラマンカのサッカー場で発生。市長によると、武装集団が試合後に競技場に乱入して銃撃を始めた。動機は現時点で分かっておらず、州当局が捜査を続けている。

検察によれば、10人は現場で命を落とし、1人は搬送先の病院で死亡した。負傷者の中には女性1人と未成年1人が含まれるという。

サラマンカ周辺では前日の24日にも相次ぐ襲撃事件で6人が死亡したほか、国営石油会社ペメックスの施設を狙った爆破未遂事件があった。市長によると、施設に仕掛けられていた爆弾は連邦当局が処理して爆発を食い止めた。

メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は、連邦当局が州や検察と連携して犯人を見つけ出すと強調。グアナフアト州知事は、同地の治安対策を強化していると述べた。

グアナフアト州の隣のハリスコ州では今年、サッカー・ワールドカップ（W杯）の試合が予定されている。同州は組織犯罪の発生率が高く、メキシコ国内でも殺人事件発生率が人口比で特に高い部類に入る。

米国のドナルド・トランプ大統領はシェインバウム大統領に対する圧力を強め、犯罪組織、特に麻薬密輸組織の摘発を強化するよう要求している。