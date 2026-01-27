【「喧嘩番長 乙女 ダブルパック」Switch版】 発売日：2025年1月16日 参考価格：7,480円 セール価格：3,467円

Amazonにて、Nintendo Switch用拳で愛を語る恋愛アドベンチャー「喧嘩番長 乙女 ダブルパック」が特別価格で販売されている。セール価格は、参考価格から54%オフの3,467円。

「喧嘩番長 乙女」シリーズは、2005年から展開されている「喧嘩番長」シリーズの番外編となる“拳で愛を語る恋愛アドベンチャー”ゲームシリーズ。「喧嘩番長 乙女 ダブルパック」は、2016年に発売されたシリーズ1作目「喧嘩番長 乙女」と、2017年に発売されたファンディスク「喧嘩番長 乙女～完全無欠のマイハニー～」の2つのタイトルのセットで、画面の高解像度化やロード時間の短縮など、Nintendo Switch向けに最適化されているほか、新たな機能も追加されている。

【Nintendo Switch『喧嘩番長 乙女 ダブルパック』プロモーショントレーラー】

(C)Spike Chunsoft., Ltd. All Rights Reserved.