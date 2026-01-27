【明治公園】屋外こたつやスケートリンクが登場！冬ならではの非日常イベント 「WINTER LOUNGE MEIJI PARK」開催中
「明治公園」にスケートリンクが初登場！
この冬、コロナビールは冬ならではの非日常体験を場所や季節を問わず楽しめるウィンターキャンペーン「FOR EVERY GOLDEN MOMENT」を実施中。そして今回、「明治公園」に2026年2月15日（日）までの期間限定で、「WINTER LOUNGE MEIJI PARK」として、コロナビールとのコラボレーションイベントを開催しています。
なかでも「明治公園」内の「みち広場」には、アイススケートリンク「ICE RINK Powered by Corona Cero」が初登場！「国立競技場」をバックに、20ｍ×10ｍのアイスリンクが広がります。
夜にはイルミネーションライトが点灯し、幻想的なスケートリンクに姿を変えます。友人や家族と一緒に特別なスケート体験をしてみてはいかが。
＜利用料金・注意事項＞
滑走料：大人（中学生以上） 1500円
小人（小学生以下） 1000円
レンタル料：貸靴料 500円
補助具（トナカイ） 500円
※手袋着用必須（会場にて販売あり）
非日常！ 屋外のこたつでくつろごう
「希望の広場」では、こたつの貸し出しが行われ、思い思いの場所で屋外こたつが楽しめる「KOTATSU PARK Powered by Anker」を開催中。こたつにはAnkerのポータブル電源が活用されています。
キッチンカーで購入したコロナビールを片手に、冬ならではの非日常な瞬間が体験できます。スケートで思い切り遊んだあとにもぴったりですね。
＜利用料金・注意事項＞
利用料:5000円（2時間）
こたつセット：こたつ台、Ankerポータブル電源、こたつぶとん、マット
コロナビールも楽しめるキッチンカー
会場内にはキッチンカーが出店します。スケートの合間や楽しんだ後、こたつに入りながら食べるのにぴったりな冬メニューのほか、「コロナ エキストラ」750円や、ノンアルコールの「コロナ セロ」600円も販売されます。
冬の風物詩をちょっと変わった方法で楽しめる「WINTER LOUNGE MEIJI PARK」。 非日常な体験が待っていますよ。
■『WINTER LOUNGE MEIJI PARK』
住所：東京都新宿区霞ヶ丘町5−7
場所：都立明治公園
期間 ：開催中〜2026年2月15日（日）
時間 ：平日15〜21時 土・日曜、祝日11〜21時
※雨天の場合は中止
Text:税所 奈津子
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。