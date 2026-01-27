柔らかなボールタッチと意表を突くパス。さらに得点力も兼ね備える。MF古長谷千博（24）には、攻撃にアクセントを加える新たなピースとして大きな期待がかかる。

J2熊本では2年目だった昨季に10番を背負った。「強みは得点に関わること。セットプレーのキッカーも特長」との言葉を最も表しているのが昨季第23節の秋田戦。前半44分の左足ミドルは7月度のJ2月間ベストゴールに選ばれ、後半6分には正確な右足で直接FKをたたき込んだ。寺川能人強化本部長が「本当にクリエーティブ」と評するように、得点力だけでなく一本のパスで相手守備を崩せることも魅力だ。

宮崎県都城市での1次キャンプでは序盤に一部メニューを回避し途中離脱。右反復性肩関節脱臼と診断され、22日に手術も受けた。全治は5カ月。「サポーターと選手の一体感を以前から映像で見て（移籍を）決めた」という決断が正しかったと思えるように、まずは完治に全力を注ぐ。（西巻 賢介）

◇古長谷 千博（こながや・ちひろ）2001年（平13）10月25日生まれ、静岡県出身の24歳。沼津U―12―清水ジュニアユース―清水桜が丘高―常葉大。トップ下が主戦場。昨季は熊本で27試合出場、6得点。背番号は14。1メートル71、61キロ。利き足は右。