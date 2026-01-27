２７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、錦織（吉沢亮）の衝撃の過去が明らかになった。

この日の「ばけばけ」では、中学校長になる錦織に代わる教師として、庄田（濱正悟）に後任を頼んでいたが、「一身上の都合」で断られたと江藤知事（佐野史郎）が錦織に告げる。

錦織は「私と一緒になりたくないと？私の下では教師はできないと？」と聞くと、江藤知事は「理由はわからん。一身上の都合だと」。そして「知っちょるんだろ？彼は」と錦織に聞く。

錦織は「庄田は知っております。私が帝大を出ていないことはもちろん、教員免許も持っていないことを」とまさかの告白。「彼は落ちると言われたあの試験に全教科合格し、教員免許を取り、帝大卒業の資格も得ました。一方で私はそれこそ大盤石と言われておきながら、まさかの不合格」と自分の過去を告白した。

過去を知っている庄田が後釜になれば、いつバレてしまうかわからない。江藤は「悪い話だったが、良い話だった」と複雑な胸中を吐露する。

この衝撃告白は「あさイチ」朝ドラ受けでも取り上げられ、大吉は「経歴詐称は大問題ですよ」というと、ドラマ大好き華丸は「『下剋上球児』みたいなことですね」とＴＢＳ日曜劇場のタイトルをあげ、大吉は「ちょっと、私、見てないのでなんともいえない」と苦笑していた。

ネットでも「錦織さん」が一時トレンド入り。「やっぱりそういう過去があったのか…」「錦織さんそうなのか…苦しかろう」「大盤石は大盤石じゃなかった」などの反応が上がっていた。