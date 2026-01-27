冬に行きたい「山形県の温泉地」ランキング！ 2位「蔵王温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
冷え込みが一段と厳しくなる冬は、温泉のありがたさを改めて実感する季節です。白く染まった景色を眺めながら湯に身を委ねるひとときは、寒さを忘れさせてくれる特別な体験と言えるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年1月14〜15日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「山形県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「スキーを楽しんだあと、冷えた体に温泉は気持ち良さそう」（50代女性／長崎県）、「大自然に囲まれた温泉で、ゆっくり非日常を楽しめそうだからです。有名な温泉地なのはもちろん、季節を問わず自然を満喫できる場所なのでぜひ行ってみたいと思います」（30代女性／東京都）、「樹氷が見られることがありスキーも楽しめるから」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「山形といえば銀山温泉が有名、素敵な写真が撮れると思うから」（20代女性／山形県）、「歴史ある純日本風建物が並ぶ温泉街は情緒があっていい、雪景色とも相性が良い、温泉旅館も暖かで好き」（40代男性／岩手県）、「冬の銀山温泉は、雪景色とガス灯が織りなす『千と千尋の神隠し』のような幻想的な大正ロマンの世界が広がり、雪見風呂や温かい郷土料理、食べ歩きが特に魅力的で、この時期に訪れることでノスタルジックでロマンチックな体験ができるため、冬に行くべき理由となります」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：蔵王温泉／59票強酸性の硫黄泉で「美人づくりの湯」として親しまれる蔵王温泉。冬の蔵王といえば、世界的に有名な「樹氷」の絶景が欠かせません。スキーやスノーボードでアクティブに過ごした後、硫黄が香る温泉で冷えた体を癒すスタイルは、冬の山形観光の王道として多くの支持を集めました。
1位：銀山温泉／85票大正ロマンの風情が漂う銀山温泉が1位に輝きました。冬の夜、雪が降り積もる温泉街にガス灯が灯る光景は、まるでおとぎ話の世界のような美しさです。銀山川の両岸に並ぶ木造建築の旅館群と、しんしんと降る雪のコントラストは、一度は見たい冬の絶景として圧倒的な人気を誇ります。
