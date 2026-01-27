「バイエルンでプレーしている自信は大きい」伊藤洋輝が自身２度目のW杯にかける想い！ GS対戦国にも言及「残念ながらチームメイトはいませんが…」
バイエルンの日本代表DF伊藤洋輝が北中米ワールドカップ（W杯）について語った。
この26歳DFは、2022年に行なわれたカタールW杯に出場。グループステージ第２戦のコスタリカ戦でピッチに立った。そして次の北中米W杯開幕まで残り約４か月半となったなか、日本代表のメンバーに選ばれれば自身２度目となる大舞台に向けて、次のように想いを明かす。
「個人のコンディションを上げることは間違いなく必要です。怪我で離脱していた分を取り戻すのは１番大事だと思っています。またチームとしては、対戦相手によって変えられるような戦い方を幅広く持っておくことが重要です。アジアの戦いとは全く異なるので、残りの期間で良い準備をしていかなければいけません」
その北中米W杯で日本はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者とグループステージで激突。対戦国の印象についてはこう述べる。
「残念ながらバイエルンのチームメイトはいませんが、オランダはヨーロッパでもトップクラスの選手層だと思います。初戦ですし、勝つか負けるかでその後の戦い方が全く変わってくるので、３ポイントを取れるような試合をしたいです。一方のチュニジアはフィジカルを全面に押し出したプレーをしてくるイメージです。球際のバトルで負けないこと、ゲームを支配してゲームを進めて、リスク管理やセカンドボールの対応など基本的なところをチームとして、しっかりとやっていければと思います」
決して楽な戦いではない。それでも伊藤は「バイエルンでプレーしている自信は大きい」と言う。そして次のように意気込んだ。
「カタール大会を経験してワールドカップはどんな大会なのかを身をもって感じることができました。前回大会は１試合しか出られなかったので、個人としては多く試合に出て、自分の思い通りのプレーをしたいです。チームとしては優勝を目ざしていますが、１試合１試合、地に足つけて戦っていければと思います」
世界的なビッグクラブで研鑽を積む伊藤は、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
この26歳DFは、2022年に行なわれたカタールW杯に出場。グループステージ第２戦のコスタリカ戦でピッチに立った。そして次の北中米W杯開幕まで残り約４か月半となったなか、日本代表のメンバーに選ばれれば自身２度目となる大舞台に向けて、次のように想いを明かす。
「個人のコンディションを上げることは間違いなく必要です。怪我で離脱していた分を取り戻すのは１番大事だと思っています。またチームとしては、対戦相手によって変えられるような戦い方を幅広く持っておくことが重要です。アジアの戦いとは全く異なるので、残りの期間で良い準備をしていかなければいけません」
「残念ながらバイエルンのチームメイトはいませんが、オランダはヨーロッパでもトップクラスの選手層だと思います。初戦ですし、勝つか負けるかでその後の戦い方が全く変わってくるので、３ポイントを取れるような試合をしたいです。一方のチュニジアはフィジカルを全面に押し出したプレーをしてくるイメージです。球際のバトルで負けないこと、ゲームを支配してゲームを進めて、リスク管理やセカンドボールの対応など基本的なところをチームとして、しっかりとやっていければと思います」
決して楽な戦いではない。それでも伊藤は「バイエルンでプレーしている自信は大きい」と言う。そして次のように意気込んだ。
「カタール大会を経験してワールドカップはどんな大会なのかを身をもって感じることができました。前回大会は１試合しか出られなかったので、個人としては多く試合に出て、自分の思い通りのプレーをしたいです。チームとしては優勝を目ざしていますが、１試合１試合、地に足つけて戦っていければと思います」
世界的なビッグクラブで研鑽を積む伊藤は、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…