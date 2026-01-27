【衆院選・新潟】5つの小選挙区に19人が立候補 全区で与野党対決 立候補者一覧※27日午前9時現在
衆院選が27日に公示され、午前9時現在、新潟県内5つの小選挙区に19人が立候補しました。すべての区で与野党対決となっています。立候補者は以下の通り。（届け出順）
■新潟1区
西村 智奈美 候補(59) 中道・前
内山 航 候補(44) 自民・新
小池 幸夫 候補(53) 参政・新
伊藤 和成 候補(47) 維新・新
中村 岳夫 候補(50) 共産・新
■新潟2区
平井 恵里子 候補(47) 参政・新
金井 典子 候補(50) 維新・新
国定 勇人 候補(53) 自民・前
菊田 真紀子 候補(56) 中道・前
■新潟3区
佐久間 慶子 候補(41) 参政・新
黒岩 宇洋 候補(59) 中道・前
斎藤 洋明 候補(49) 自民・前
■新潟4区
鷲尾 英一郎 候補(49) 自民・元
米山 隆一 候補(58) 中道・前
野村 泰暉 候補(27) 国民・新
大矢 寿乃 候補(46) 参政・新
■新潟5区
梅谷 守 候補(52) 中道・前
高野 直行 候補(48) 参政・新
高鳥 修一 候補(65) 自民・元