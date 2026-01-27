衆院選が27日に公示され、午前9時現在、新潟県内5つの小選挙区に19人が立候補しました。すべての区で与野党対決となっています。立候補者は以下の通り。（届け出順）

■新潟1区

西村 智奈美 候補(59)　中道・前
内山 航 候補(44)　自民・新
小池 幸夫 候補(53)　参政・新
伊藤 和成 候補(47)　維新・新
中村 岳夫 候補(50)　共産・新

■新潟2区

平井 恵里子 候補(47)　参政・新
金井 典子 候補(50)　維新・新
国定 勇人 候補(53)　自民・前
菊田 真紀子 候補(56)　中道・前

■新潟3区

佐久間 慶子 候補(41)　参政・新
黒岩 宇洋 候補(59)　中道・前
斎藤 洋明 候補(49)　自民・前

■新潟4区

鷲尾 英一郎 候補(49)　自民・元
米山 隆一 候補(58)　中道・前
野村 泰暉 候補(27)　国民・新
大矢 寿乃 候補(46)　参政・新

■新潟5区

梅谷 守 候補(52)　中道・前
高野 直行 候補(48)　参政・新
高鳥 修一 候補(65)　自民・元