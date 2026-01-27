大手企業・人事リーダーに聞く、キャリア採用の実態 第5回 異業界からの転職&再入社を経験した人材開発部長が語る、「野村」の意外なキャリア採用
転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。
本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもとにしながら大手企業のキャリア採用責任者にインタビューを行っています。
今回は、野村ホールディングスのグループ人材開発部長である土居さんにお話を伺いました。投資銀行部門で長くM&Aアドバイザーとして活躍された後、事業会社での経営企画やコーポレート担当の役員を経て、再び野村ホールディングスに人事として再入社されたというユニークなキャリア。証券・金融以外の業界経験者の入社や活躍も多いという、意外な野村ホールディングスのキャリア採用の実態について詳しく聞きました。
――土居さんのこれまでのキャリアについて教えていただけますか?
2001年に新卒で放送局に入社し5年ほど勤務していました。元々学生時代にスポーツをやっていたこともあり、スポーツを放映するメディアの仕事に興味がありました。入社後は人事を経験した後、営業を担当しました。
その後メディア業界がテレビとインターネットの連携を深めていく時期にあたり、業界の外からメディア業界の変革に携わりたいという思いや、海外を含めたグローバルなビジネスへの関心も強くなり、2006年に野村證券に転職しました。
――放送局から証券会社への転職だったのですね。転職後に野村證券ではどんな業務を担当されてきたのでしょうか。
はい、企業の資金調達やM&Aなどを支援する投資銀行部門において、テレコム・メディア・テクノロジー領域向けのM&Aアドバイザリーサービスに長年携わりました。
当時は、MBOや上場子会社の完全子会社化や売却など、M&Aが企業の戦略としてより一般化していく時期でした。M&Aの数が増加していく中で、M&Aの実務がより定着していった時期でもあり、M&Aアドバイザーという仕事に携われることに非常に充実感を感じていました。
野村では、東京、ロンドン、大阪での勤務を経て、12年間ほど勤務していました。
――野村證券を一度退職されたと伺っています。
ええ、マーケティングや決済、ベンチャー企業への投資などを行う事業会社に転職し、経営企画やコーポレート全般を管掌する執行役員を担当、トータルで5年ほど務めました。野村で培った経験を事業会社の経営という立場でどれだけ通用するか、試してみたいという想いがありました。
その後、人事部門に異動していた投資銀行部門時代の先輩や同僚と会う機会があり、昔の仲間ともう一度一緒に汗を流して働きたい、成長した自分でもう一度挑戦してみたいという気持ちから野村證券に再入社しました。
自身の意向を踏まえて人事の仕事を担当させていただいており、今は人材開発部長として、野村ホールディングス全体の採用、研修・育成、タレントマネジメントという分野を管轄しています。
――投資銀行部門から事業会社の役員、そして野村證券の人事部門というキャリアは非常にユニークですね。
私の中では非常に連続性のあるキャリアに感じています。投資銀行部門でM&Aや資金調達などの企業の経営に関するアドバイスを行い、次に事業会社の経営側として組織を含むコーポレートの実務を担う経験をしました。いまは野村ホールディングスの人事でありますが、人事は経営の一部という意識で取り組んでおり、これまでの経験や学びがいまのキャリアに繋がってきていますね。
東京都江東区の豊洲オフィスでインタビューを実施
○金融資本市場を牽引する事業展開、投資銀行部門は常にトップクラスの実績
――野村グループの事業内容について改めて教えていただけますか。
野村グループは「金融資本市場の力で、世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現する」をパーパスに掲げています。ウェルス・マネジメント、インベストメント・マネジメント、ホールセール、バンキングという4つの部門が横断的に連携してサービスを提供しています。
収益のバランスは部門間で分散していて、グローバルで見ると海外収益の割合がほぼ半分を占めています。
――個人や法人向けに証券の営業を行うウェルス・マネジメントでは、ビジネスモデルの変化がニュースになることも多いですね。
これまでの売買による手数料中心の「ブローカレッジ型」ビジネスから、お客様の資産残高に応じて一定の報酬を受け取る資産管理の「ストック型」のビジネスへ大きく移行してきました。お客様のニーズを起点として資産に関するお悩みに応え、お客様の目指すゴールの実現に向けてパートナーとして伴走するビジネスを追求しています。
多様なお客様のニーズにお応えできる「グループの総合力」、その根幹を成す優秀な人材を継続的に輩出できる「育成体制」。長い歴史の中で培ってきたこうした組織の力が、この大きな変革を実現させたのだと思います。
――土居さんが長く携わられた投資銀行部門のM&Aアドバイザリーの強みはなんでしょうか。
M&Aの業界ランキングであるリーグテーブルでは常にトップを争う位置にいて、非常に取り扱う案件数が多いという点です。M&Aのアドバイザリーにおいては知識ももちろん必要ですが、それを実践するための経験・知恵・ノウハウが重要になります。当社でアドバイザリーを経験するとユニークな案件を経験する機会も多く、専門性を非常に効率的、効果的に高めることができるのが強みです。
野村證券 ホールセール部門の勤務風景
――現在のキャリア採用の実施状況について教えてください。
キャリア採用には継続的に注力しています。現在では新卒採用とキャリア採用で入社する社員の人数がほぼ同じであり、年によってはキャリア採用が上回る状況です。ここ数年は年間400名前後のキャリア採用実績となっています。
――キャリア採用を強化する理由は何でしょうか。
主に2つの理由があります。1つは、高い専門性の追求です。社内での育成だけでなく、社外で多様な経験を積んでこられた方が加わることで、当社全体の専門性を高めていけます。もう1つは、多様な意見をぶつけ合う組織を作るためです。均質な人材だけの組織ではなく、多様な視点を持った組織こそがより適切な意思決定を行えると考えています。
――どのような部門での採用が多いですか。
現在はIT部門の採用が割合としては多いですね。その他は、各部門で幅広く採用を進めています。
――金融業界と言うと専門性が高く業界出身者が必要とされるイメージがありますが、異業界からの転職の例もありますか?
金融業界の出身者でなければならないということは考えていません。コーポレート各部はもちろん、専門的な知識が必要と思われるようなウェルス・マネジメント部門やインベストメント・バンキング、グローバル・マーケッツでも異業界出身者の採用を積極的に行っており、活躍している社員も非常に多いです。
私はメディア業界から転職しましたが、その業界に詳しいことを投資銀行部門で活かせました。同様に、各業界の知見や専門性を強みとしてメーカーやIT業界など幅広い出身者が入社しています。人材開発部でも人事の経験者に限らず、コンサルティングファーム等でのプロジェクトマネジメントの経験・スキルを持つ方も求めています。
「金融」の先入観に捉われず多くの人に働く場として知って欲しい
――キャリア採用を進める上での課題はありますか。
課題は、これまでの証券会社へのイメージが強く、働く場としてのイメージを広げられていないことと捉えています。例えば、「金融業界の経験がないと入れないのではないか」「女性の活躍は少ないのではないか」といったイメージが先行し、活躍する可能性の高い方に当社のことを認識いただけていない可能性があります。
事業や組織のあり方も変化しつづけていて、業界経験や性別などに関わりなく幅広い方に活躍機会があります。プロフェッショナル意識や仕事をやり切る情熱のある方には非常に良い環境と考えていますので、そのことを多くの方に伝えていきたいですね。
――働く環境や文化についてどんな変化がありますか?
この数年で、ワークライフバランスや生産性に対する意識は非常に高まっています。特に、意思決定層の多様化については大きく進んでいます。
グループ全体の女性管理職比率は年々上昇傾向にあり、例えば傘下の野村證券では5年で女性マネージャーの数は倍増し、女性の活躍推進が優良な企業として厚生労働大臣から「えるぼし認定」の最高位に認定されています。「Nextなでしこ 共働き・共育て2024」にも選定され、直近の男性育児休業取得率は100%になっており、性別を問わず連続1カ月以上の育休取得者には会社から奨励金を出す制度も設けています。マネージャーの役割としても、育児休業の計画的な推進が明確に求められています。
社員の多様性を活かして、全員が自分の居場所があると感じられ、個々のポテンシャルが最大限発揮されるように、マネージャーに求められる役割も大きく変化してきています。そのための研修の仕組みも強化しています。
――キャリア入社した方が感じる、”野村”ならではの働く醍醐味はなんでしょうか。
野村のビジネスのダイナミックさですね。日本国内だけでも大きな影響力があり、グローバルでも存在感のある環境で仕事ができるのは醍醐味です。
また、人材の層の厚さも挙げられます。ウェルス・マネジメントやホールセールの投資銀行部門など様々な部門で活躍する、ユニークな個性や考えを持ったプロフェッショナルな人材が揃っています。金融という軸で繋がったグループの中で、そうした仲間たちと切磋琢磨できる環境が、自身のスキルアップや成長実感に繋がります。
会社のカルチャーについては、日本の伝統的な側面とグローバルな要素が混じりあった環境だと感じています。社外からのイメージ以上に、「やりたいことをどう実現していけるか」を楽しめる自由な環境があります。
――最後に、転職を考えている方へのメッセージをお願いします。
“野村”は、仕事への「やる気」と「やりきるという強い思い」がある方にとって、最高の環境が整っていると思います。金融業界未経験の方や金融業界で働くことを考えてこなかった方にも、ぜひ当社のビジネスを知っていただきたいです。
もちろん、キャリア入社者と新卒入社者との間に差は全くありません。自分がやりたいことを実現する場として、興味をもっていただきたいですね。
Bloom代表取締役の平原(写真 左)と、野村ホールディングス グループ人材開発部長の土居さん(写真 右)
平原俊幸 株式会社Bloom 代表取締役。横浜国立大学 経済学部卒、2003年にリクルートエイブリックに入社。転職エージェント事業を中心に法人営業・人事などを経験し、2018年に株式会社Bloomを設立。大手企業特化の転職/キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開し、日本を代表する各業界大手企業のキャリア採用事情・転職マーケット動向に精通している。
