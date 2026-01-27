テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２７日、同局系の長寿番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）を特集した。

番組では「徹子の部屋」が放送開始から今年で５０周年を迎えるとあり、司会の羽鳥アナウンサー（５４）が黒柳徹子（９２）と対談。羽鳥アナが５０の質問をぶつけたＶＴＲを流した。

その中で羽鳥アナは「『徹子の部屋』という一つの番組がなぜ５０年も続いているんですか？」とたずねた。すると黒柳は「まあ、テレビ朝日も気が長い」とあっさり。これには羽鳥アナはのけぞって大爆笑だった。黒柳は「だってそうでもなきゃ続かないでしょ」と言い放った。

また今後について「もうちょっとズバズバ聞いてみたい」と語った黒柳。「私ね、９０歳にもなったら相当ズバズバ聞けると思ったんですけど、やっぱりダメなもんですね、９０歳じゃ。私ダメです、まだ聞けないね」と続け、さらに「１００歳にならなきゃ、ちょっと聞けないと思っています」と語った。

羽鳥アナは「深すぎます。１００歳になった時の徹子さんを日本中が楽しみしていると思います」と感嘆していた。