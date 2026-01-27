２７日の東京株式市場は売り買い交錯、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３７円安の５万２８４７円と続落。



足もとで急速に進む円高を警戒して主力株を中心に気迷いムードが漂う。前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇したが、目先は為替動向に気を取られる展開となっている。また、きょう公示される衆院選の動向に対するマーケットの注目度が高く、与党の苦戦を匂わすようなヘッドラインが流れると、全体相場も不安定な値動きを強いられやすい。一方、日経平均は前日に先物を絡め一時１１００円超の下落を示すなどオーバーシュート気味に売られており、きょうはその巻き戻しによる買い圧力も想定され、下値抵抗力を発揮している。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

