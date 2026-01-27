ドル円理論価格 1ドル＝157.26円（前日比-0.25円） ドル円理論価格 1ドル＝157.26円（前日比-0.25円）

ドル円理論価格 1ドル＝157.26円（前日比-0.25円）



割高ゾーン：158.07より上

現値：154.19

割安ゾーン：156.46より下



過去5営業日の理論価格

2026/01/26 157.51

2026/01/23 157.74

2026/01/22 158.43

2026/01/21 158.78

2026/01/20 158.54



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

