矢口真里、振り込み詐欺で払ってしまった驚きの金額明かす「動画見ましたね、と言われ…」

1月25日（日）放送の『有吉クイズ』では、新企画「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円」を実施。

矢口真里は、アダルト動画に関する振り込み詐欺の被害にあったことを明かし…。

【映像】矢口真里にかかってきたという電話の内容

今回は、お金にまつわるエピソードを披露し、そこに出てきた金額を加算して全員で合計10億円を目指す新企画。

最近買った車の金額などのトークに続いて、矢口真里が「エッチな動画関係で…」と口を開いた。

矢口は「『あなたエッチな動画見たでしょう？』という電話がある日かかってきた」と明かすと、「『19万振り込め』って言われて…振り込みました」と衝撃の告白をした。

出演者一同、驚きの声を上げるとともに「見たの？」と疑問を口にする。矢口は「見てない見てない！『あなたの情報、全部知ってます』と言われて」と弁明。

「私芸能人なので、新聞に『矢口真里、エッチな動画で滞納』って出ちゃうと思って、すぐ19万円振り込みました」と経緯を説明した。

有吉弘行が「それはあの“事件”以降？前？」とすかさず切り込むと、矢口は「え…前です」と正直に返答。スタジオに爆笑が起こるなか、有吉は「前ならね、そうだよね」と納得の表情を浮かべた。

これに矢口も大笑いしつつ、「後だったら払ってないかも」と返していた。