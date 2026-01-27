ETF売買動向＝27日寄り付き、日経レバの売買代金は222億円と低調 ETF売買動向＝27日寄り付き、日経レバの売買代金は222億円と低調

27日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比37.0％減の686億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同44.6％減の366億円となっている。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が新高値。Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 <495A> 、インバウンド消費関連 日本株（ネットリターン） <497A> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は6.02％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は5.67％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は4.71％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.32％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.23％安と大幅に下落。



日経平均株価が169円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金222億7200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均272億7600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が51億4500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が21億8100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億7600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が14億9500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億400万円の売買代金となっている。



株探ニュース

