

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月23日から26日の決算発表を経て27日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<6200> インソース 東Ｐ -12.03 1/26 1Q -3.97

<7366> りたりこ 東Ｐ -8.61 1/26 3Q 51.79

<7970> 信越ポリ 東Ｐ -5.09 1/26 3Q 6.74

<3635> コーテクＨＤ 東Ｐ -4.85 1/26 3Q -6.17

<6988> 日東電 東Ｐ -4.64 1/26 3Q -2.72



<6960> フクダ電 東Ｓ -4.19 1/26 3Q -6.83

<4733> ＯＢＣ 東Ｐ -4.01 1/26 3Q 8.76

<6954> ファナック 東Ｐ -2.02 1/26 3Q 14.22

<6230> ＳＡＮＥＩ 東Ｓ -2.00 1/26 3Q 4.11

<9663> ナガワ 東Ｐ -1.29 1/26 3Q 6.67



<4684> オービック 東Ｐ -0.26 1/26 3Q 16.13



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした27日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

