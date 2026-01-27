―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月23日から26日の決算発表を経て27日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6200> インソース 　　東Ｐ 　 -12.03 　　1/26　　　1Q　　　 -3.97
<7366> りたりこ 　　　東Ｐ　　 -8.61 　　1/26　　　3Q　　　 51.79
<7970> 信越ポリ 　　　東Ｐ　　 -5.09 　　1/26　　　3Q　　　　6.74
<3635> コーテクＨＤ 　東Ｐ　　 -4.85 　　1/26　　　3Q　　　 -6.17
<6988> 日東電 　　　　東Ｐ　　 -4.64 　　1/26　　　3Q　　　 -2.72

<6960> フクダ電 　　　東Ｓ　　 -4.19 　　1/26　　　3Q　　　 -6.83
<4733> ＯＢＣ 　　　　東Ｐ　　 -4.01 　　1/26　　　3Q　　　　8.76
<6954> ファナック 　　東Ｐ　　 -2.02 　　1/26　　　3Q　　　 14.22
<6230> ＳＡＮＥＩ 　　東Ｓ　　 -2.00 　　1/26　　　3Q　　　　4.11
<9663> ナガワ 　　　　東Ｐ　　 -1.29 　　1/26　　　3Q　　　　6.67

<4684> オービック 　　東Ｐ　　 -0.26 　　1/26　　　3Q　　　 16.13

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした27日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース