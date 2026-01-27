華原朋美、バッサリ“ショート”にイメチェン「子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう」
歌手の華原朋美（51）が27日までに自身のSNSを更新。バッサリ短くカットした新ヘアを公開した。
【写真】バッサリ“ショート”姿の華原朋美
インスタグラムの投稿で近況ショットを公開。「ロングヘアは大好きだけど子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう」「髪切っちゃったっ」と報告した。
さらに「そして断捨離も今日は沢山出来てなんだかスッキリな気分です」「今夜は私にとってとても大切な方とお食事会が出来て本当に嬉しかったです 改めてお会いさせて頂き感謝の気持ちをお伝え出来て幸せでした 最高」と、日常の様子をつづった。
Xにも「髪切っちゃった」と同じ写真を公開。この投稿に「朋ちゃん似合ってる」「そういえばショートのイメージないで。似合う」「髪切ったら渡辺満里奈ぽくなりましたな」「雰囲気随分変わりましたね」など好印象のコメントが集まった。
