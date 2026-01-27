元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が27日までに自身のインスタグラムを更新。伊勢参りの家族ショットを披露した。

「家族で年に一度の伊勢参りに行ってきました」と書き出すと、自身と妻でお笑いトリオ「森三中」の大島美幸、10歳の長男との3ショットをアップ。

「少なくとも年に一度は行っています。今年も伊勢の人たち、パワーピープルと沢山出会ってパワーいただきました。毎年会っている伊勢の人たちの中でも、笑福が背を抜いた人がいて本当に成長を感じます」と回顧。

「僕と妻が交際０日で結婚したあとに、７年目で結婚式を挙げたのも伊勢です。そこから、ずっと伊勢の人たちに支えられています。笑福を授かる前も伊勢にお参りに来て。授かったあとも、ことあるごとにお参りに来て、笑福のお宮参りから、七五三、全部伊勢です」と明かした。

「第二の故郷と聞かれたら、僕から家族の第二の故郷は伊勢なんだと思います。さあ、今年も伊勢でパワー充電！まだ伊勢に行かれたことがないかた。ぜひ一度。行ってみてはいかがでしょうか？？」と呼びかけた。

鈴木氏の投稿に、フォロワーからは「えふくん、美幸ちゃんかと、思いました」「お伊勢参り、素敵ですね」「ほっこり」「息子さん、ずいぶん成長したようですね」「仲良しですね」といった反響が寄せられている。