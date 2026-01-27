ＭＬＢ公式サイトは２５日（日本時間２６日）、ＭＬＢネットワークが伝えた「Ｔｏｐ １００ Ｒｉｇｈｔ Ｎｏｗ！」を大きく特集した。同調査は２２日（同２３日）に１０位から１位までを発表し、ついに完全版となった。なかでも注目は２０２５年のランキングから大きく順位を上げドジャースの山本由伸投手（２７）だ。

山本は１３位で２５年の６３位から５０ランクアップした。これは５９位から４位に順位を上げたマリナーズのカル・ローリー捕手（２９）に次いで２番目の大躍進だ。

「山本は昨年のポストシーズン（ＰＳ）出場がなかったとしても２０２５年のランキングから大幅に順位を上げていただろう」

昨年は１年間ローテーションを守り、レギュラーシーズンで３０試合に先発して１２勝８敗、防御率２・４９、１７３回２／３で２０１奪三振、クオリーティスタート（ＱＳ）１８度と安定感抜群だった。ナ・リーグのサイ・ヤング賞投票では３位に入った。

ＰＳでは６試合に登板して２完投、５勝１敗、防御率１・４５。ワールドシリーズ（ＷＳ）では勝利投手になった第６戦から中０日で第７戦の９回にマウンドに上がり胴上げ投手になり、ＭＶＰに輝いた。

同サイトは「プレーオフでの彼の功績は彼を別次元へ押し上げた。サイ・ヤング賞の最終候補にまで上りつめたレギュラーシーズンの後、山本はＰＳで３７回１／３を投げ、わずか自責点６に抑えた。２試合完投し、（ＷＳ）第７戦では２回１／３を無失点に抑え、ワールドシリーズＭＶＰに輝き、ドジャースの連覇に貢献した」と絶賛。

１３位はドジャースでは２年連続１位の大谷翔平投手（３１）に次いで２番目で、日本人選手でも２位だった。メジャー３年目の活躍が楽しみだ。