◆姫路競馬４日目（１月２７日）

《小牧 太》

２０勝。お薦めはビナホイアン（１０Ｒ）で「追い切りで動いた」（◎）。イデアールマッチ（９Ｒ）は「調子は変わらず」（○）。イザグリーンライト（１１Ｒ）も「強い相手にどこまで戦えるか」（○）。

《下原 理》

９勝。スマートビーナス（６Ｒ）に力が入る。「勝利まであと一歩のところにきている」（◎）。サクラヴィグール（３Ｒ）は「手堅くまとめているので」（○）。メフィスト（４Ｒ）も「積極的なレースをした方がよさそう」（○）。ビッグリヴァーサル（８Ｒ）は「休み明けがどうか」（○）。キーワード（１１Ｒ）も「メンバーがそろっているので、どこまでやれるか」（○）。

《杉浦 健太》

７勝。メイショウヤスマサ（８Ｒ）に手応え。「いい枠に入ったし、追い切りの動きもよかった」（◎）。ランスオブコメット（７Ｒ）も「前走で見せ場を作っているので」（◎）。コンチバンケット（５Ｒ）は「輸送があるので体が減らなければ」（○）。リトルガールブルー（４Ｒ）も「降級したし、姫路コースもこの馬には合いそう」（○）。

《笹田 知宏》

４勝。バウヴォーグ（９Ｒ）で勝利を意識。「転入戦がいい勝ち方。距離延長に対応して、いいレースができれば先々が楽しみ」（◎）。トゥルーナイト（６Ｒ）も「使った上積みが見込める」（◎）。ボンヌーヴェル（１０Ｒ）は「１４００メートル戦は忙しかったので距離を延ばした」（◎）。

《土方 颯太》

４勝。期待のウインレヴェランス（１Ｒ）は「時計的にも好勝負を見込んでいる」（◎）。ベラドンナリリー（１２Ｒ）も「追い切りで動いたので休み明け初戦から通用していい」（◎）。ボレロオブソロウ（１０Ｒ）は「降級したので」（○）。カドサンガンバル（３Ｒ）も「１４００メートル戦の方がいい。展開次第で」（○）。

《大山 真吾》

２勝。ニッシンゲッポ（１２Ｒ）に反撃ムード。「前走はゲートを出てから滑ってしまった。五分に出れば」（◎）。

《新庄 海誠》

２勝。フセノスイショウ（６Ｒ）に好感触。「状態はよくなっているし、この相手なら力は上」（◎）。ブラーブデシジョン（１１Ｒ）も「追い切りの動きは悪くなかった」（◎）。メイショウコウラン（１２Ｒ）は「しまい、どれだけ脚を使うかがポイントに」（○）。ワカギミ（７Ｒ）も「抜け出すとやめてしまう面がある。２番手から直線抜け出すのが理想」（○）。イチバンボシ（１Ｒ）は「状態は悪くないが、距離延長がどうか」（○）。チョウモーレツ（５Ｒ）は「使いつつ成長していけば」（△）。

《松木 大地》

１勝。ラント（４Ｒ）に前進を見込む。「前走の感じが悪くなかった」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触