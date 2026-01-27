ＭＬＢ公式サイトは２６日（日本時間２７日）、現時点でドジャースにいるオールスター経験者１３人をランク付けし、大谷翔平投手（３１）を第１位とした。

同サイトは「ドジャースが（このオフに）タッカーと契約して以来、こうした不満を聞いてきたことだろう。『ドジャースはオールスター選手を全員集めた！』と。だが、ここでそれは事実ではないと伝えたい。ドジャースは全てのオールスター選手を手にしているわけではない。１３人いるだけだ」とし、「トレードでの獲得、ＦＡ契約、そして昔ながらの選手育成の組み合わせにより、現在のロースターにキャリアのどこかでオールスターに選ばれた経験を持つ選手を実に１３人も集めた。ＭＬＢ公式サイトの調査チームによれば、これはどの球団よりも多い」と伝えた。

その中でも２１年から２５年まで５年連続で球宴に出場している大谷が「“今この瞬間”のＮＯ１選手」と絶賛。「これは難しくない。迷った時は野球史上これまで一度も行われたことのないことをしている、世界最高の選手を１位にすればいい。大谷のドジャーブルーでの２年間はどれほど素晴らしかったか？ 彼はナ・リーグＭＶＰを２回、ワールドシリーズのリングを２つ獲得した。それで十分だ」と報じた。そして、昨年初めて球宴に選出された山本由伸投手（２７）が第３位に入り、「この投手がワールドシリーズで英雄的な、異次元の活躍をしてＭＶＰを獲得したことを覚えている人も多いだろう。しかし、彼が輝いたのは１０月だけではない。昨年はナ・リーグのサイ・ヤング賞投票でも３位だった。山本の与四球率は昨年やや上昇したが、被安打数を９イニングあたり５・９本というＭＬＢ最低水準に抑えることで埋め合わせた。シーズンを通して健康でいられれば、（今季は）２０勝は十分に視野に入る」と称賛した。

なお、同サイトが選定したランキングは以下の通り（名前の後の数字はオールスター出場回数）。

〈１〉大谷翔平（５回）

〈２〉Ｋ・タッカー（４回）

〈３〉山本由伸（１回）

〈４〉Ｍ・ベッツ（８回）

〈５〉Ｆ・フリーマン（９回）

〈６〉Ｂ・スネル（１回）

〈７〉Ｗ・スミス（３回）

〈８〉Ｅ・ディアス（３回）

〈９〉Ｍ・マンシー（２回）

〈１０〉Ｔ・グラスノー（１回）

〈１１〉Ｔ・ヘルナンデス（２回）

〈１２〉Ｔ・スコット（１回）

〈１３〉Ｂ・トライネン（１回）