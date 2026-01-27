青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）は27日、トランプ米大統領が韓国製品に対する関税を貿易合意以前の水準に再び引き上げると明らかにしたことと関連し、「米国政府から公式な通知を受けていない」とコメントした。

青瓦台報道官室はこの日、「トランプ米大統領はトゥルースソーシャルに韓国国会の対米戦略投資特別法上程遅延を理由に自動車の品目関税と相互関税を15％から25％に引き上げると投稿した。米国政府から公式な通知や細部内容に対する説明はまだない状況」と明らかにした。

その上で、「きょう午前に政策室長主宰で関係官庁が参加する対策会議を開催する予定。現在カナダに滞在している産業通商部の金正官（キム・ジョングァン）長官も早急に米国を訪問しラトニック商務長官と関連内容を協議する計画」とした。

トランプ大統領はこの日、韓国国会が韓米間の貿易合意履行に必要な法的手続きを進めていないと主張し韓国製品に対する関税を貿易合意以前の水準に再び引き上げると明らかにした。

彼はトゥルースソーシャルを通じ、「韓国の議会が韓国と米国との合意を守らずにいる。これに伴い、私は自動車、木材、医薬品とその他すべての相互関税を15％から25％に引き上げる」と明らかにした。

その上で「李在明（イ・ジェミョン）大統領と私は2025年7月30日に両国にとって有益な立派な協定を締結し、2025年10月29日に私が韓国を訪問した時もこの条件を再確認した。韓国国会はなぜこれを承認しないでいるのか」と主張した。