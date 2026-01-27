俳優の石田ゆり子（56）が26日、Instagramを更新。自宅でペットたちがくつろぐ「なんでもない日常」を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】生活感あふれる自宅（複数カット）

これまでInstagramで、飼い猫たちが入室禁止だという“秘密の部屋”や、日差しが差し込むリビングでくつろぐ様子、さらにはバスタオルが干された部屋など、生活感あふれる自宅の風景を発信してきた石田。

リビングでくつろぐ“なんでもない日常”を公開

2026年1月26日の更新では、「なんでもない日常」とつづり、自宅でペットたちと過ごす動画を公開。動画内では、石田が飼い猫の「ハニオ」に対し、「ハニちゃん、どうですか？ きょうの雰囲気。きょうの感じどうですか？」と優しく問いかけ、飼い犬の「雪」が近づいてくると「雪ちゃんきたよ。雪ちゃんきた」と声をかけるなど、穏やかな時間が流れている。

この投稿にファンからは、「ゆり子さんのお声とハニちゃんと雪ちゃん。癒やしですねぇ…」「ゆりごろう王国の皆様、元気で何より」「なんでもない日常が1番幸せですね」などの温かいコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）