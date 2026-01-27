アメリカ・ミネソタ州で移民を摘発する連邦職員による銃撃事件が相次いでいることを受け、トランプ大統領は26日、ミネソタ州知事と電話会談するなど強硬だった姿勢を変化させました。

トランプ大統領は26日、SNSで、ミネソタ州のウォルズ知事と電話会談したことを明らかにし、「非常に良い会話だったし、我々の考え方はほぼ一致しているようだ」と投稿しました。

一方、ウォルズ知事も「実りある電話会談だった」とした上で、トランプ氏が銃撃事件の公平な調査について、国土安全保障省と協議することを承諾したと明らかにしました。

トランプ氏はまた、ミネソタ州で移民摘発に携わっている連邦捜査官について数の削減を検討する考えも示したということです。

トランプ氏はこれまでウォルズ知事が「暴力をあおっている」などとして批判していましたが、真相究明を求める声の高まりを受け、強硬姿勢を変化させた形です。

ロイター通信の最新の世論調査では、トランプ大統領の移民政策の支持率は、2期目で最低の39パーセントに低下し、ICE＝移民税関捜査局の取り締まりが「行き過ぎ」と回答したのはおよそ58パーセントにのぼっています。

ミネソタ州では、移民を摘発する連邦職員による銃撃事件が相次ぎ、アメリカ人の男女2人が死亡していて、市民の不満が高まっています。