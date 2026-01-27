¡Ö¥Ñ¥Ñ´¶¤¹¤´¤¤¡ª¡×Ê¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤É¤Ê¤¿¤¬»£¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤¬ÌµËÉÈ÷¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤ÇÈ±¤òÎ±¤á¤¿¡È¥Ç¥³½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ä´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿¥é¥¤¥Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿Ê¡»³¡£2025Ç¯12·î1Æü¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤·¤ãÁé¤»¤¿¡© ¥ê¥Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¡ÖËË¤¬¤³¤±¤ÆÁêÅö¤ªÈè¤ì¥â¡¼¥É¤Ê¤Î¡© Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡Á¡©¡×¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´¤ò°Æ¤¸¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ´¶¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤Ê¤¿¤¬»£¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸½ºß¡¢Ê¡»³¤Ï2026Ç¯1·î24Æü¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£25Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëºÝ¤ÎÌµËÉÈ÷¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡È¥Ñ¥Ñ´¶¡É¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤Ê¤¿¤¬»£¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤·¤ã ¤ä¤Ð¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë